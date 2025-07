Bari Sardo, 27 luglio 2025 – “Una serata particolare. Teatro e musica per l’inclusione sociale”. Mercoledì 30 luglio, piazza della Tolleranza e dell’Inclusione Sociale, a Bari Sardo, si trasformerà in un palcoscenico per tutti all’insegna della socialità, della condivisione, e dell’incontro. La compagnia Rossolevante promuove e organizza l’evento con l’intento di far rivivere e vibrare questo spazio, con un nome importante, con musica live e due spettacoli teatrali. Il primo è dedicato ai più piccoli, il secondo a tutti.

Si comincia alle 19 con “Sicuro? Sicuro! Le Nuovissime Avventure di Pinocchio”, una creazione di Rossolevante che affronta temi di salute, sicurezza e ambiente. Uno spettacolo per bambini e bambine, un modo giocoso e divertente per affrontare argomenti che spesso appaiono troppo seriosi, per arrivare al cuore dei più piccoli e insediare il seme della salute e sicurezza, dell’attenzione, della cura, della consapevolezza che tutto si può fare, ma in sicurezza.

Si prosegue alle 21:30 con “Senza zucchero” della Compagnia Artisti Fuori Posto. Un monologo di e con Francesca Saba, che racconta storie di donne che decidono di curare le loro insicurezze e i loro inciampi emotivi, con una medicina speciale: la risata. Quarantacinque minuti di cinica ironia senza giri di parole, in cui non si fanno sconti a nessuno.

Seguirà alle 22:15 un intervento sulla condizione femminile in Ogliastra dell’avvocata Gemma Demuro, Consulente Legale del Centro Antiviolenza dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra.

Si chiude alle 22:30 con la musica live del gruppo Los Trallalleros. Anche in questa serata porteranno in scena un mix travolgente di suoni e culture. Dal mondo alla Sardegna, un viaggio musicale tra ritmi popolari e tradizioni lontane, rielaborati con energia e originalità. Un’esperienza unica che unisce, emoziona e fa ballare.

L’iniziativa è patrocinata e sostenuta con il contributo dell’Unione dei comuni dell’Ogliastra e si inserisce nel cartellone dell’estate bariese.

