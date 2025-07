Ucraina, Trump: “Molto deluso da Putin, nuovo ultimatum abbreviato a 10-12 giorni”

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato che intende fissare un nuovo ultimatum per Vladimir Putin di 10-12 giorni, entro i quali mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Non vediamo che si fa alcun progresso", ha detto parlando alla stampa insieme a Kier Starmer in Scozia. "Sono deluso dal presidente Putin, molto deluso. Così vedremo la cosa e ridurrò i 50 giorni che gli ho dato". Il presidente americano il 15 luglio scorso ha dato alla Russia un ultimatum di 50 giorni di tempo per raggiungere un accordo con l'Ucraina, minacciando in caso contrario sanzioni severe, anche dazi secondari al 100%. —internazionale/ [email protected] (Web Info)