Ucraina-Russia, oggi nuovo round di colloqui. Cremlino: “Non ci aspettiamo una svolta”

(Adnkronos) – Russia e Ucraina oggi, mercoledì 23 luglio, torneranno a sedersi al tavolo negoziale. Come ha anticipato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky i colloqui di pace tra le delegazioni di Mosca e Kiev si terranno sempre a Istanbul, dopo che durante gli ultimi due incontri non è stato possibile porre fine alla guerra tra i due Paesi. "Ho dato disposizioni affinché venga formata una delegazione per i negoziati con la parte russa" ha scritto Zelensky su X. "La delegazione sarà guidata da Rustem Umerov e comprenderà rappresentanti dell'intelligence ucraina, del ministero degli Esteri ucraino e dell'ufficio della presidenza". "Il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale dell'Ucraina, Rustem Umerov (ex ministro della Difesa), ha riferito sull'attuazione degli accordi raggiunti nel secondo incontro con la parte russa a Istanbul, nonché sull'accordo di tenere un nuovo incontro nel prossimo futuro – prosegue il post -. L'Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per garantire la liberazione della nostra gente dalla prigionia e il ritorno dei bambini rapiti, per fermare le uccisioni e preparare un incontro dei leader volto a porre fine a questa guerra. La nostra posizione è assolutamente trasparente. L'Ucraina non ha mai voluto questa guerra ed è la Russia che deve porre fine al conflitto che ha iniziato". "Ho ricevuto rapporti sulle fasi completate degli scambi di prigionieri e su quelle attualmente in preparazione" annuncia Zelensky. "Ci aspettiamo che diversi turni di scambi vengano effettuati in conformità con gli accordi raggiunti nel secondo incontro di Istanbul. Continuiamo, inoltre, altri sforzi per garantire il rilascio dei nostri connazionali, sia personale militare che civili". Finora, lo scambio di prigionieri è stato l'unico risultato concreto di tali incontri. "Durante questa primavera ed estate, siamo riusciti a intensificare in modo significativo il processo di scambio. Tra coloro che sono stati liberati dalla prigionia vi sono persone che risultavano disperse, così come coloro che erano detenuti nelle prigioni e nei campi russi già prima dell’inizio della guerra su vasta scala", prosegue Zelensky, spiegando che sono state presentate "relazioni specifiche" sulle misure di riabilitazione per i cittadini liberati e sulle indagini relative ai crimini commessi contro i prigionieri di guerra ucraini. "Non abbiamo motivo per aspettarci svolte magiche, risultati difficilmente possibili nella situazione attuale" ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in riferimento all'atteso prossimo round di negoziati con l'Ucraina a Istanbul. "Siamo onesti, la questione è così complicata che è già un successo raggiungere accordi sullo scambio di prigionieri o sulla restituzione delle salme", ha affermato Peskov in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass. Sul fronte della guerra Kiev, intanto, decentra la produzione bellica. Zelensky ha annunciato di aver firmato un accordo con la Danimarca "che riguarda droni e molte altre armi necessarie". "I nostri progetti congiunti rappresentano le prime vere opportunità per la nostra produzione ucraina all'estero" spiega. Questa coproduzione è una delle tante in corso con nazioni europee che mirano sia ad aiutare le aziende ucraine a costruire al di fuori di un Paese che affronta quotidianamente i bombardamenti russi, sia a far conoscere alle aziende europee del settore le ultime novità in fatto di tecnologia ucraina in campo bellico. La stragrande maggioranza delle armi prodotte nell'ambito di questi programmi tornerà in Ucraina, dove rimarrà anche la proprietà intellettuale, ha dichiarato Ihor Fedirko al Kyiv Independent. Fedirko ha recentemente lasciato il ministero delle Industrie Strategiche per dirigere il Consiglio Ucraino dell'Industria della Difesa, un'associazione di categoria sostenuta dal governo. "Siamo onesti, l'esportazione di tecnologia militare è sempre stata controllata: nessuna nazione al mondo ha mai semplicemente lanciato armi come se fossero pane o farina", ha affermato Fedirko. "Non facciamo eccezione, ma la questione è consentire finalmente alle aziende di vendere almeno qualcosa, anche in piccoli ordini, e solo alle nazioni partner con cui abbiamo firmato accordi di sicurezza". Nel caso della Danimarca, circa il 5% dei prodotti finali rimarrà alle aziende ospitanti danesi, che acquisiranno esperienza nel processo di produzione e sperimenteranno i prodotti finali. Anche gli accordi con la Norvegia e il Regno Unito , annunciati a fine giugno, stanno aprendo le porte alle aziende ucraine per costruire in quei Paesi. I settori di maggiore interesse sembrano essere i droni da attacco profondo, compresi i "droni missilistici", così come gli intercettori e i sistemi di guerra elettronica, settori che l'Ucraina vorrebbe incrementare ulteriormente, e che le aziende danesi non producono in massa. L'accordo apre, inoltre, la possibilità di testare e dimostrare i prodotti più avanzati dell'Ucraina a funzionari e investitori occidentali che non possono o non vogliono recarsi in un'Ucraina sotto attacco.