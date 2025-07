Songs of Hope: Naracauli e Ympossibili accendono la speranza al Festival Dromos

Songs of Hope: la speranza si accende con la musica al Festival Dromos

Un incontro di suoni, emozioni e visioni per il futuro: Songs of Hope è il titolo della produzione originale che illuminerà la XXVII edizione del Festival Dromos, dedicata quest’anno al tema “HOPE”. Un concerto dal forte impatto simbolico, pensato come risposta poetica e collettiva al bisogno di trovare nella musica un rifugio, una spinta e una prospettiva di rinascita.

Protagonisti della serata, in scena a Cabras, in Piazza Eleonora d’Arborea, venerdì 1 agosto, due formazioni sarde accomunate dalla volontà di raccontare la speranza attraverso linguaggi sonori diversi e complementari: Naracauli e Ympossibili.

Naracauli: musica d’autore tra memoria e rinascita

Ad aprire il concerto alle ore 22.00 sarà il gruppo Naracauli, nato nel 2016 come omaggio ai Nomadi, per poi evolversi in un progetto musicale maturo, autentico e profondamente legato al territorio. Il nome richiama una località mineraria abbandonata, nel comune di Arbus, parte del Parco Geominerario della Sardegna, simbolo di un’identità resistente che si nutre di memoria e trasformazione.

Il repertorio proposto fonde pop, folk e rock d’autore, con testi intensi e arrangiamenti evocativi. L’album Amore Circolare (2024) è un esempio di narrazione musicale che dà voce a storie vere di resilienza e umanità. Nell’album, spicca il brano “Beniamino”, dedicato all’uomo che ha scontato 33 lunghi anni di carcere per ingiusta detenzione, una storia che la band ha deciso di raccontare attraverso la propria musica. Attualmente, la band è al lavoro su nuovi brani, in piena sintonia con il messaggio di Songs of Hope: composizioni dedicate alla rinascita, al coraggio e ai legami umani, confermando la loro vocazione cantautorale come strumento di consapevolezza e cambiamento.

A sottolineare il valore dell’evento è il frontman della band, Giacomo Contu, che dichiara:

«Per me sarà una serata davvero speciale. Con la mia band Naracauli saremo ospiti del Festival Dromos, uno dei palchi più belli su cui abbiamo avuto l’onore di suonare. Sarà un concerto importante, in cui porteremo il nostro messaggio sulla Speranza, attraverso i nostri brani e le storie che ci stanno più a cuore.»

Line-up Naracauli

Salvatore Mura > basso, percussioni

Stefano Severini > chitarra solista

Maurizio Salis > tastiere

Giacomo Contu > voce, chitarra acustica

Ympossibili: rock isolano tra virtuosismo e passione

Alle 22.30 sarà il turno degli Ympossibili, energica rock band nata dall’amicizia tra i chitarristi Andrea Cutri e Patrick Abbate, e il cantante Mino Mereu, uniti sin da giovani dalla passione per la musica. Con loro sul palco anche Riccardo Zinzula (pianoforte e voce), Valentino Podda (basso) e Mike Terrana, celebre batterista con collaborazioni internazionali (tra cui Yngwie Malmsteen e Masterplan).

Il live degli Ympossibili propone una miscela di grandi classici del rock e brani originali dal forte impatto emotivo, il tutto accompagnato da un’atmosfera coinvolgente, tra aneddoti, improvvisazioni e sorprese. Una band capace di coniugare tecnica e spontaneità, capace di lasciare un’impronta su ogni palco che calca.

Line-up Ympossibili

Patrick Abbate > chitarre

Mino Mereu > voce

Andrea Cutri > chitarre

Riccardo Zinzula > pianoforte e voce

Valentino Podda > basso

Mike Terrana > batteria

Informazioni utili

Luogo: Piazza Eleonora d’Arborea, Cabras

Data: venerdì 1 agosto 2025

Orari: ore 22.00 > Naracauli | ore 22.30 > Ympossibili

Ingresso libero (posti limitati)

Evento accreditato per Bonus Cultura, Carta del Merito, Carta del Docente e Carta Giovani Sardegna

