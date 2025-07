Sestu – Un tripudio di danze e suoni per “International Folk Fest”. Domani sera il via alla rassegna

SESTU – Musica, danze e costumi tradizionali da quattro continenti animeranno le strade e il centro di Sestu per la 21esima edizione dell’International Folk Fest. Il preludio alla rassegna – promossa dal gruppo “I Nuraghi” con il patrocinio dell’amministrazione comunale – domani sera alle 18.30 con la presentazione delle compagini all’interno dell’aula consiliare di via Scipione. Si proseguirà con uno spettacolo di balli e canti nella piazza Salvo d’Acquisto. Mercoledì 30 – con inizio alle 21.30 – nel teatro all’aperto di Casa Ofelia serata dedicata ai canti con i sodalizi Mariachi Tierra Querida (Messico), San Francisco de Asis di Peña Huertana “El Botijo” (proveniente dalla Spagna), Kalakar Institution of Dance dall’India, Jasenka di Vsetín dalla Repubblica Ceca e su Cunzertu Gavoesu. Giovedì 31 alle 21.30, nell’antica casa padronale ai piedi di via Parrocchia – con la presentazione di Ottavio Nieddu – il repertorio di danze messo in scena dai gruppi Ballet Folklorico Herencia Mexicana dal Messico, Songs Ensemble Jasenka (Repubblica Ceca), gli spagnoli del San Francisco de Asis di Peña Huertana “El Botijo”, dall’India Kalakar Institution of Dance e il gruppo folk I Nuraghi. L’evento si concluderà venerdì 1° agosto alle 21.30 – sempre nello spazio di Casa Ofelia, con la serata presentata da Ottavio Nieddu – con le formazioni Gruppo Culturale “Os Cariris” (Brasile), Folk Dance Ensemble “Promni” (giunto dalla Polonia), Gruppo “Acuarela Paraguaya” (dal Paraguay), Folk Dance Ensemble “Grandinele” (in rappresentanza della Lituania) e gli organizzatori del gruppo I Nuraghi.Luciano Pirroni