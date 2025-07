Servizio civile volontario sardo – presentata la proposta di legge di Ciusa (M5S) per l’adeguamento alle norme nazionali

Con questa

proposta di legge

la Regione

mira all’adeguamento alle norme nazionali della legge regionale

n.10 del

17 ottobre 2007 “Norme sul servizio civile volontario in Sardegna”, istitutiva del servizio civile volontario regionale.

Il Servizio Civile oltre a consentire ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni di avere un primo approccio al mondo del lavoro, rappresenta un’esperienza importante per

accrescere il

loro

senso di appartenenza e di partecipazione

alla

comunità regionale, il confronto interculturale e la salvaguardia dei diritti civili e umani”.

Così il capogruppo del M5s Michele Ciusa presenta la sua proposta di legge volta a completare l’iter legislativo di revisione della legge regionale 10 del 2007, apportando i necessari adeguamenti.

“Già nel 2013, la Giunta Regionale diede mandato alla Direzione Generale della Presidenza, al tempo competente per materia, di procedere alla predisposizione di tutti gli atti preliminari e propedeutici per l’attuazione della legge regionale istitutiva del servizio civile regionale. A seguito dei necessari approfondimenti giuridici e dell’attivazione di un tavolo di confronto, si è preso atto che la legge presentava numerose criticità funzionali tali da non permetterne l’attuazione. Conseguentemente fu predisposto un Disegno di legge di modifica, il cui iter venne interrotto a seguito delle consultazioni elettorali del 2014. Nel 2014, infine, le competenze sul Servizio Civile Sardo e Nazionale furono trasferite alla Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro“, e nel 2016 il Consiglio dei ministri approvò in via definitiva la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, così si rese necessario raccordare il DDL in argomento alla riforma statale”.

“Trascorsi anni dalla riforma operata dallo Stato – sottolinea Ciusa – è opportuno che anche la Regione Sardegna completi l’iter legislativo di revisione della L.R. 10/2007, apportando i necessari adeguamenti ai succitati dettati normativi”.

“L’adeguamento normativo consentirebbe, tra le altre cose, la possibilità di gestire, in parallelo al Servizio civile universale, il Servizio civile volontario sardo, grazie all’istituzione di un proprio Albo regionale a cui potranno accreditarsi solo gli enti con determinati requisiti. Tali enti potrebbero accedere sia alla attività di progettazione nazionale che a quella regionale, beneficiando in tal modo di fondi aggiuntivi ad essi dedicati e consentendo ai giovani volontari di partecipare ad esperienze di cittadinanza attiva altamente formative dal punto di vista personale che professionale”, conclude il capogruppo del M5s.