Sabato la grande notte della danza ad Olbia

Si è conclusa nel magnifico scenario del Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo la XXVI edizione della Vetrina Coreografica di Danza – Città di Olbia, concorso che ha raccolto entusiastici riscontri di pubblico e critica.

I migliori talenti emersi, sono stati premiati con borse di studio e, in alcuni casi, con proposte di contratto da parte di prestigiose compagnie di danza professionistiche, come la L.A. Dance di Los Angeles o la Corona Works Company di New York, a confermare il livello tecnico e artistico della rassegna.

Terminato con successo il primo atto, il sipario si alzerà su La Nuit des Etoiles, attesissimo evento conclusivo del programma che ha illuminato l’estate culturale e artistica olbiese.

Sabato 26 luglio, alle ore 21:30, Piazza Crispi si trasformerà infatti in un teatro a cielo aperto affacciato sul Golfo di Olbia, per ospitare il Galà che vedrà esibirsi dieci brillanti stelle, protagoniste abituali dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Dopo il grande successo della prima edizione, la ‘Nuit’ torna quindi anche nel 2025, lasciando intravedere con chiarezza la sua vocazione a diventare una ‘classica’ di assoluto rilievo tra i grandi appuntamenti internazionali dedicati alla danza.

Si annuncia una serata di pura magia: a guidare il pubblico in questo viaggio nell’arte saranno la madrina Anbeta Toromani e il presentatore Beppe Convertini.

Alla direzione artistica, come nella precedente edizione, Mavi Careddu, che ha riunito per l’occasione un cast incredibile tra cui spicca l’étoile dello Staatsballett di Berlino, Polina Semionova che si è così espressa: «E’ la prima volta per me in questo Galà, non vedo l’ora di raggiungere il team della Nuit Des Étoiles e tutti gli altri danzatori! Amo l’Italia e adoro esibirmi per il pubblico italiano, metterò tutto questo amore, tutta questa passione nelle mie performance».

Lo spettacolo è realizzato con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna. I biglietti, in via di esaurimento, sono disponibili online sul sito www.lanuitdesetoiles.it e fisicamente presso Stage One, in via G. D’Annunzio 1, a Olbia.

INFO UTILI

– Mobilità

A causa della grande affluenza prevista per la serata, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano di mobilità che prevede la chiusura al traffico delle strade circostanti a Piazza Crispi, dove è stata allestita l’arena teatrale. Nel dettaglio sarà sospesa la circolazione stradale veicolare nei seguenti tratti.

Dalle ore 19:

– VIA BETTINO CRAXI – tra l’intersezione con la via Genova e l’intersezione con la via Regina Elena;

– VIA REGINA ELENA – tra l’intersezione con la via Roma e l’intersezione con la via B. Craxi;

– VIA REDIPUGLIA, tra la via B. Craxi e l’intersezione con la via San Francesco;

– VIA FILIPPO CORRIDONI – tratto stradale compreso tra l’intersezione con la via San Francesco e l’intersezione con la via Redipuglia/Regina Elena;

Dalle ore 21;

– VIA GENOVA – tra l’intersezione con la via De Filippi e l’intersezione con la via B. Craxi.

– Gli artisti

Questo nel dettaglio il cast degli artisti che calcheranno il palco de La Nuit des Étoiles, con nomi prestigiosi provenienti dai più importanti teatri europei:

Polina Semionova – Prima ballerina dello Staatsballett di Berlino;

Martin ten Kortenaar – Primo ballerino dello Staatsballett Berlino;

Leticia Dias Domingues – Prima Ballerina Solista del Royal Ballet di Londra;

Francisco Serrano – Ballerino Solista del Royal Ballet di Londra;

Elisabeth Tonev – Prima Ballerina Solista del Bayerische Staatsballett di Monaco; Giorgi Potskhishvili – Primo Ballerino del Dutch National Ballet di Amsterdam; Erina Yoshie – Ballerina Solista del Hungarian National Ballet di Budapest; Jorge Barani – Primo Ballerino della Opera Națională di Bucarest;

Martina Arduino – Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano;

Marco Agostino – Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

– Ticketing

I biglietti per La Nuit Des Etoiles sono disponibili sino a esaurimento al prezzo di 30€ ciascuno, l’acquisto è possibile mediante prenotazione online nell’apposita sezione Ticketing sul sito www.lanuitdesetoiles.it o fisicamente a Olbia presso gli studi di Stage One, in via G. D’Annunzio, 1.