Poste Italiane: superate 4.000 richieste di passaporto effettuate presso gli uffici postali della Sardegna

Abilitati alla presentazione delle domande 375 uffici postali e prossimamente il servizio sarà esteso a tutti gli uffici postali dell’isola.

Cagliari, 28 luglio 2025 – Hanno superato quota 4.000 le richieste di passaporto effettuate nei 375 uffici postali sardi abilitati.

La possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto elettronico è attualmente disponibile in 130 uffici postali della Sardegna Meridionale (Città Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna e Medio Campidano), in 76 sedi della provincia di Oristano, in 77 sedi delle province di Nuoro e dell’Ogliastra e in 92 uffici della Sardegna Settentrionale (Città Metropolitana di Sassari e provincia della Gallura – Nord est Sardegna). Prossimamente sarà estesa progressivamente a tutti gli uffici postali isolani, compresi quelli dei comuni con più di 15mila abitanti.

Il servizio passaporti, risultato della convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fa parte del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” ovvero l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Il successo del servizio risiede nella possibilità che viene offerta ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni interessati di aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente in ufficio postale, senza doversi recare in questura e con l’opzione di ricevere il passaporto a domicilio.

Effettuare la richiesta è semplice. Negli uffici postali dotati di gestore attese è necessario prenotare il proprio appuntamento attraverso il sito poste.it o l’APP “Poste Italiane” mentre in tutte le altre sedi abilitate al servizio sarà sufficiente recarsi allo sportello e consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane, sarà l’operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.