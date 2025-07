Polizia di Stato: Cortoghiana (Carbonia), arrestato un 37enne per spaccio di droga.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 37 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata di mercoledì, gli agenti Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias e Carbonia, hanno proceduto al controllo di un uomo mentre transitava a bordo di una bicicletta nel centro di Cortoghiana, nel comune di Carbonia.

Durante l’identificazione dell’uomo, un 37enne del posto già noto agli operatori per reati in materia di stupefacenti, gli agenti si sono insospettiti per via del suo comportamento nervoso, tanto da indurli ad eseguire una perquisizione personale che, nella circostanza, ha dato esito negativo.

La successiva perquisizione domiciliare ha, invece, consentito di rinvenire 29 grammi di hashish, un coltello a serramanico intriso di hashish, del materiale utilizzato per il confezionamento, nonché la somma di 485 in contanti, ritenuta presumibilmente il provento dell’attività di spaccio.

Il 37enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di alcuna misura.

