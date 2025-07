Polizia di Stato Cagliari: arrestato un latitante egiziano ricercato in tutta Europa per traffico internazionale di droga

Nella mattinata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino egiziano, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità spagnole per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata dopo che l’Ufficio per l’Immigrazione della Questura di Cagliari ha segnalato alla Sezione Criminalità Diffusa e Straniera della Squadra Mobile la presenza, nella banca dati Schengen, di un soggetto ricercato in ambito europeo. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe coinvolto in un maxi traffico di droga risalente al maggio del 2013, quando un’organizzazione criminale stava trasportando via mare 16 tonnellate di hashish dal Marocco alla Spagna.

Gli investigatori sono riusciti a localizzare l’uomo a bordo di un peschereccio ormeggiato nel porto di Cagliari, dove lavorava come membro dell’equipaggio. Grazie ai riscontri dattiloscopici, che hanno permesso di confermare la sua identità, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Uta dove dovrà espiare 6 anni e 2 mesi di reclusione.