Piccoli e Ruggiero d’argento nel duet free dei Mondiali

ROMA (ITALPRESS) – Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno chiuso la finale del duet free dei Mondiali di nuoto artistico, in scena a Singapore, al secondo posto. Per le due azzurre il punteggio di 278.7137. Medaglia d’argento quindi per la veneta Piccoli (Fiamme Oro e Montebelluna Nuoto) e la romana Ruggiero (Fiamme Oro e Aurelia Nuoto), che avevano chiuso la gara di duet tech invece al sesto posto.Oro per le spagnole Lilou Lluis Valette e Iris Tio Casas con 282.6087; bronzo per le russe Mayya Doroshko e Tatiana Gayday (a Singapore in gara come atlete neutrali) con 277.1117.Si tratta della nona medaglia dell’Italia a Singapore. Fino a oggi gli azzurri hanno vinto sei argenti nel nuoto in acque libere e poi un argento (quello odierno) e due bronzi nel nuoto artistico.Le “regine d’Europa” – vincitrici del titolo continentale nel duet free – salgono dunque nuovamente sul podio, questa volta con l’argento ma nella rassegna iridata. Ruggiero e Piccoli con la loro “Ipnosi” hanno ottenuto il punteggio di 152.2637 per gli elementi e di 126.450 per l’impressione artistica. Ruggiero, 25 anni da poco compiuti, è allenata da Roberta Farinelli e poi da Linda Cerruti e dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo in Nazionale. Piccoli, 26 anni, è allenata da Cerruti in Nazionale.Nel preliminare iridato di mercoledì avevano ottenuto il terzo punteggio di 266.9571.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).