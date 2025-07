Notte di San Lorenzo – 1^ Rassegna Terra e Mare di Arborea

Notte di San Lorenzo – 1^ Rassegna Terra e Mare di Arborea, La Pro Loco di Arborea ha avviato i preparativi per celebrare la 49^ Sagra delle angurie che risulta uno dei primi eventi degustativi organizzati in Sardegna per promuovere le produzioni tipiche della terra. Ed infatti sono diverse le caratteristiche di questa ricorrenza inserita in un contesto più ampio chiamato “Rassegna Terra e Mare di Arborea”, che con le angurie ospiterà anche altri prodotti della terra e per la prima volta anche quelli del mare con la Prima Sagra delle Ostriche fritte e alla brace e la Sagra delle polpette di manzo degli allevamenti di Arborea. Il tutto con apericena, degustazioni e musica. La data scelta per l’appuntamento è quella della Notte di San Lorenzo, quindi la notte di sabato 9 agosto, dove a partire dalle 20,00 saranno aperti gli spazi attrezzati per ospitare il pubblico allestiti nel “salotto” della Piazza Maria Ausiliatrice. L’evento assume queste particolari caratteristiche, non ultima quella di celebrare in modo diverso la magia della Notte di San Lorenzo e quindi venire incontro al variare dei gusti del pubblico ed è frutto di un’intesa operativa tra la Pro Loco e il Comune di Arborea, la Cooperativa Produttori Arborea con la sua produzione di angurie e delle carni provenienti dagli allevamenti di Arborea, la Cooperativa Pescatori Sant’Andrea con i prodotti ittici, dove le ostriche da loro prodotte e denominate “Prendas de Arrubia” la faranno da padrone, della Laguna di S’Ena Arrubia col marchio ” Arrubia” e il sostegno della Banca di Arborea. Un pool di Istituzioni e di Enti economici e produttivi che ad Arborea si ritrovano per promuovere e valorizzare l’identità propria della Comunità e della sua economia.

Paolo Sanneris Presidente della Pro Loco