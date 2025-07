Nidi primo del contest “Sport Frame 2025”

Sport Frame 2025: il piemontese Alessandro Nidi primo classificato con l’articolo dedicato a Jannik Sinner

SuperNews svela ildei dieci articoli che hanno preso parte a ““, il contest lanciato a fine giugno che invitava i giornalisti sportivi a raccontare, tramite il proprio stile di scrittura, il momento sportivo più iconico ed emozionante dell’annata sportiva. Quale “frame” è rimasto scolpito nel cuore e nella mente degli appassionati? Quale momento rimane insuperabile per carica emotiva e significato?

La sfida è stata lunga, avvincente e incerta fino alla fine: i dieci autori hanno offerto un ampio spettro di possibilità e di racconti ai lettori, insindacabili e unici giudici della challenge. La grande partecipazione degli utenti ha portato all’elezione del primo classificato di “Sport Frame 2025”: si tratta di Alessandro Nidi.

Di seguito la classifica completa die il totale dei voti assegnati a ciascun articolo in gara:

1. Alessandro Nidi, “Il ragazzo che ci ha insegnato a vincere (anche perdendo a Parigi)”, voti: 4100

2. Rocco Calandruccio, “Il Bologna vince la Coppa Italia, il trionfo della competenza”, voti 857

3. Giordano Signorelli, “Il Colle delle Finestre, che fu inferno, si trasforma in paradiso: la gioia rosa di Simon Yates”, voti 200

4. Chiara Del Buono, “Quando il sogno diventa realtà”. La cavalcata del Guidonia Montecelio verso la Serie C”, voti 122

5. Vittorio Arba, “Ranieri, una grande rimonta a chiusura del cerchio. Miracolo? No, non per chi lo conosce bene…”, voti 85

6. Giovanni Spinazzola, “Napoli-Cagliari: 2-0. Il prodigio si è avverato, Napoli Campione”, voti 51

7. Laura Filoni, “Oro e azzurro: due colori che si addicono ad Alice Bellandi”, voti 43

8. Emiliano Tozzi, “Un ponte polacco (da Montreal a Le Mans)”, voti 35

9. Antonio Villani, “Conegliano ancora sul tetto d’Europa”, voti 26