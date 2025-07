Nations League, oggi le azzurre della pallavolo contro la Polonia per un posto in finale

(Adnkronos) – Oggi, sabato 26 luglio,L'Italia del ct Julio Velasco è pronta per la semifinale di Volleyball Nations League. Oggi, sabato 26 luglio, le azzurre affrontano in un’Atlas Arena di Lodz, che si preannuncia a dir poco gremita, le padrone di casa della Polonia. In palio l’accesso alla finale che proprio come l’anno scorso a Bangkok passerà dalla sfida con le polacche con, dall’altra parte del tabellone, ironia del destino, un nuovo incrocio (come nelle Finals 2024) tra Brasile e Giappone, rispettivamente vincitrici nei quarti con Germania (3-0) e Turchia (3-2). L'Italia, reduce dal successo per 3-0 sugli Stati Uniti nel match inaugurale delle Finals, ha svolto due giorni di intenso lavoro tra campo e sala pesi per arrivare nel migliore dei modi all’atteso match con la Polonia del ct italiano Stefano Lavarini. A presentare la semifinale di VNL 2025 sono le azzurre Carlotta Cambi e Alice Degradi, due delle giocatrici sempre presenti in questa VNL e in campo un anno fa nella sfida, sempre di semifinale a Bangkok, contro la Polonia. "Siamo cariche consapevoli che contro la Polonia sarà una grande battaglia – ha analizzato Degradi -. Rispetto all’anno scorso sarà una partita diversa, non dobbiamo pensare più a quel match, perché siamo sicure che sarà tutta un’altra storia. Sarà molto bello giocare in un palasport gremito come sarà l’Atlas Arena. Chiaramente avremo tutto il tifo contro, cosa che tra l’altro ci è già capitata più volte nel corso delle tre week della fase intercontinentale, ma sono certa che fungerà da stimolo per fare bene. Noi stiamo bene, siamo in un buon momento e veniamo da un torneo finora giocato bene e ora affrontiamo le migliori squadre al mondo. Dobbiamo essere pronte per questo tipo di partite a partire da quella di domani con la Polonia". "Stiamo bene anche se credo che sarà una sfida complessa – ha esordito la palleggiatrice azzurra Cambi – perché avremo tutto il pubblico contro in un’atmosfera da brividi. Detto questo, siamo pronte con la voglia di goderci questa semifinale in un match tutt’altro che scontato. Il tabellone delle semifinali è identico a quello dell’anno scorso, è qualcosa di particolare e insolito con incroci di classifica diversi che hanno però portato a questo quadro che è identico a quello delle Finals 2024. Detto questo le cose decisamente diverse rispetto a un anno fa, affrontiamo una Polonia diversa che potrà contare sul supporto del suo incredibile pubblico. Dal canto nostro ci stiamo allenando bene, mantenendo alta la concentrazione. Il nostro livello di allenamento è ottimo e proveremo a giocarcela fino alla fine mettendo sul tavolo tutte le carte a nostra disposizione". Il match di oggi, sabato 26 luglio, non sarà trasmesso in chiaro in tv. Gli abbonati Dazn però potranno vederlo in streaming: l'appuntamento è alle ore 16. — [email protected] (Web Info)