Narcao, Walter Trout e i Don Leone al festival Narcao Blues

Il palco di Narcao Blues si prepara ad accogliere un altro appuntamento con la musica vissuta, fatta di suoni ruvidi e racconti sinceri: domani , venerdì 25 luglio, terza e penultima serata della trentacinquesima edizione del festival in corso da mercoledì a sabato nel paese cui lega il suo nome: Narcao , nel cuore del Sulcis (S ud Sardegna ). Un’edizione che si sta già confermando tra le più partecipate degli ultimi anni: la serata inaugurale ha registrato un record assoluto d’incassi per un debutto settimanale, superando tutti i dati delle edizioni post-pandemiche e tornando ai numeri delle stagioni pre-Covid. Un risultato che, anche alla luce degli abbonamenti esauriti, testimonia la rinnovata vitalità del festival e il profondo legame con il suo pubblico.

A inaugurare la serata, alle 21.30, saranno i Don Leone , che torneranno a Narcao in un’inedita versione in quintetto: accanto ai membri del duo, Donato Cherchi (voce e chitarra) e Matteo Leone (chitarra slide e voce), saliranno sul palco di piazza Europa Marta Loddo ai sintetizzatori, Gianluca Lo Piccolo al basso elettrico e Alessandro Cau alla batteria; e c’è da attendersi un set denso di suggestioni, radicato nella tradizione ma aperto alla sperimentazione, in un equilibrio vibrante. Nati nel 2016, i Don Leone hanno conquistato il pubblico e la giuria vincendo l’anno dopo l’ Italian Blues Challenge , per poi rappresentare l’Italia sia all’ European Blues Challenge che all’ International Blues Challenge . Il loro suono, ruvido e diretto, è un blues viscerale, un incontro perfetto tra le radici profonde del Mississippi e la terra rossa della Sardegna.

Alle 23, tutte le luci saranno per Walter Trout , autentica leggenda del blues mondiale. Con una carriera iniziata nei primi anni Settanta e consolidata accanto a nomi come John Mayall e i Canned Heat, il musicista statunitense, classe 1951, rappresenta un punto di riferimento assoluto per il blues chitarristico contemporaneo. A Narcao si presenterà con una formazione solida e affiatata: alla chitarra ritmica e ai cori ci sarà il figlio Jon Trout, all’Hammond e alle tastiere Roland Bakker, al basso elettrico e ai cori John Avila, mentre alla batteria siederà Michael Leasure, per dare vita a un concerto che si annuncia tra i momenti più attesi e intensi dell’intero festival.

Al termine dei concerti principali, come ogni sera, l’appuntamento dopofestival animerà ancora piazza Europa: domani (venerdì) sarà la volta di Vince Melchiorre, voce profonda e magnetica, per un set che attraverserà il blues più viscerale con contaminazioni soul, in un’atmosfera raccolta e vibrante.

Sabato il gran finale



Il festival si concluderà sabato (26 luglio) con una serata all’insegna del groove e delle contaminazioni della Louisiana. Di scena in apertura la Honey Island Swamp Band , formazione ispirata alle sonorità di New Orleans: Aaron Wilkinson alla chitarra e voce, Chris Spies all’Hammond e alle tastiere, Lee Yankie alla chitarra slide e voce, Sam Price al basso elettrico e voce, e Garland Paul alla batteria e voce condurranno il pubblico in un viaggio tra blues, soul, rock e funk dal sapore del delta.

A suggellare l’edizione numero trentacinque di Narcao Blues sarà poi Jo n Cleary , raffinato pianista e cantante britannico trapiantato a New Orleans, figura di culto della scena funk internazionale, che guiderà a Narcao il suo progetto The Absolute Monster Gentlemen : con lui Cornell Williams al basso e cori, Thomas Glass alla batteria e Pedro Segundo alle percussioni. Sarà una chiusura nel segno dell’eleganza, del ritmo e della profonda connessione tra musica e territorio, con il pubblico pronto a danzare come da tradizione per il festival blues più longevo in Sardegna.

Anche la notte di sabato si concluderà con il dopofestival: sul palco di piazza Europa torneranno i Don Leone , stavolta nella loro versione tradizionale in duo, per un’ultima scarica di blues ruvido ed essenziale.

Biglietti e abbonamenti



I biglietti per ciascuna serata costano 17 euro. È possibile acquistarli online su clappit.com e sul sito ufficiale del festival: narcaoblues.com/tickets . Per ulteriori informazioni, la segreteria del festival è raggiungibile via email all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente al numero 0781 875071.