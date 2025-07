Mondiali scherma, Italia da sogno: oro nella sciabola maschile

(Adnkronos) –L'Italia vince la sesta medaglia ai Mondiali di scherma di Tblisi oggi lunedì 28 luglio. Dopo il bronzo nel fioretto femminile, arriva l'oro nella sciabola maschile. Gli azzurri Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre hanno sconfitto in finale 45-37 i campioni uscenti dell'Ungheria. Bronzo alla Romania che ha superato 45-41 il Giappone. Per l'Italia si tratta del settimo oro iridato nella specialità (l'ultimo risaliva a Mosca 2015). Per l'Italscherma arriva invece il secondo oro di questa spedizione georgiana dopo quello vinto dalla squadra maschile di fioretto. Percorso netto per gli azzurri della sciabola ai Mondiali di scherma in Georgia. Prima della finale contro gli ungheresi, l'Italia aveva eliminato nei sedicesimi la Thailandia 45-29, poi la Germania 45-39 negli ottavi, la Polonia 45-28 nei quarti e il Giappone in semifinale 45-30. All'ultimo atto della rassegna iridata, la grande rimonta dopo un avvio così così: sotto 12-4, gli azzurri risalgono fino al 13-13 e da lì non mollano la presa fino all'ultimo assalto di Curatoli. Un assalto che chiude i giochi sul 45-36 e che vale l'oro Mondiale. — [email protected] (Web Info)