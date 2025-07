Mondiali nuoto Singapore, programma 30 luglio: orario e dove vedere italiani in gara

(Adnkronos) – I Mondiali di nuoto di Singapore continuano a regalare spettacolo. Domani, mercoledì 30 luglio, quarto giorno di gare in vasca con diversi azzurri impegnati. Occhi puntati sulla finale dei 200 farfalla maschili, con Federico Burdisso e Alberto Razzetti a caccia di una medaglia. In gara anche Simone Cerasuolo, pronto a stupire nella finale dei 50 rana. Ecco il programma del 30 luglio e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali di Singapore, con gli orari italiani. Ecco il programma degli azzurri impegnati domani, mercoledì 30 luglio, ai Mondiali di nuoto di Singapore: Ore 4:02 – Sarah Jodoin di Maria, Piattaforma 10 m femminile Ore 4:22, ore 13:26 eventuali semifinali – Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo , semifinali 100 stile libero maschili Ore 5 – Massimiliano Matteazzi, Alberto Razzetti, batterie 200 misti maschili Ore 5:36, ore 14:41 eventuale finale – Italia 4×100 misti mista 11:02 – Chiara Pellacani, Matteo Santoro, finale trampolino 3 m misto 13:54 – Federico Burdisso, Alberto Razzetti, finale 200 farfalla maschili 13:59 – Simone Cerasuolo, finale 50 rana maschili Le gare di domani mercoledì 30 luglio ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. — [email protected] (Web Info)