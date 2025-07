Max Giusti incontra Pietrangeli: “Per lui Sinner dovrebbe dare vantaggio agli avversari”

(Adnkronos) –Max Giusti in visita a Nicola Pietrangeli. "Oggi, insieme al dottor Giorgio Meneschincheri ho avuto la fortuna di andare a fare una visita a Nicola Pietrangeli al Policlinico Gemelli: l’ho trovato in ripresa, di ottimo umore, direi soprattutto energico come ai vecchi tempi. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo scherzato e mi ha chiesto se ero stato a vedere la finale di Wimbledon…", ha detto Giusti, che ha assistito alla finale di Londra tra Sinner e Alcaraz. "Gli ho raccontato della grande velocità di palla che c’era durante gli scambi tra Alcaraz e Sinner. E lui rivolgendosi a me e al dottor Meneschincheri ha detto 'ormai Sinner è così forte che dovrebbe dare almeno un 15 di vantaggio ai suoi avversari'. E si è sciolto in una bellissima risata". "Ci ha confessato che vedere Jannik che gioca a tennis è uno dei suoi passatempi preferiti", ha raccontato Giusti, "ci siamo dati un obiettivo, quello di andare a vederlo a bordo campo alle ATP Finals di Torino e magari tagliare il nastro come Presidente di Tennis and Friends per la 15esima edizione che si terrà a Roma, al Foro Italico dal 10 ottobre". — [email protected] (Web Info)