Luogosanto, Un weekend di eventi tra tradizione, vino e spettacolo

Il paese di Luogosanto si prepara ad accogliere un intenso weekend di eventi, tra cultura, enogastronomia e tradizioni popolari, da venerdì 1° agosto a domenica 3 agosto 2025.

Venerdì 1° agosto, in Piazza Incoronazione, il fine settimana si apre con un’iniziativa dedicata all’eccellenza vitivinicola della Gallura, la manifestazione “Calici DiVini” giunta alla sua 8^ edizione, che quest’anno si aprirà con un breve convegno dedicato al principe dei vini galluresi: “Il Vermentino: dall’attualità al futuro”. Il simposio inizierà alle ore 18.30 e vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali, che discuteranno la situazione attuale e le prospettive del Vermentino di Gallura D.O.C.G., illustrando punti di forza e innovazioni tecniche del settore. Interverranno, oltre a Dario Cuccu, agronomo e moderatore dell’incontro, anche Gavino Sanna, Presidente di Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G., Giovanni Antonio Sechi, Presidente regionale di Città del Vino, gli agronomi Pierluigi Bazzu e Andrea Addis e i rappresentanti del GAL Gallura e del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna. Al termine del convegno, dalle 19:30 spazio alle degustazioni di vini e prodotti tipici locali, con la partecipazione di oltre 15 cantine del territorio. I protagonisti di questa edizione saranno infatti Ambrales di Luras, Araona di Luogosanto, Cabras di Santa Teresa Gallura, Cantina Ilaria Addis di Luras, Cantina Mela di Palau, Depperu e La Granitica di Luras, La Neula di Telti, Piero Mancini e Siddura di Luogosanto, Pastores e Surrau di Arzachena, Tenute Paltusa di Calangianus, Tenute Satta e Tenute Villa Lauras di Luras. Il ticket d’ingresso garantirà l’accesso all’area degustazioni e sarà personalizzabile, con la possibilità di scegliere diverse formule wine + food.

Sabato 2 agosto è la volta della partecipata Festa di San Quirico, una ricorrenza religiosa e popolare arrivata ormai alla sua 53ª edizione. Unìautentica festa rionale, nata e cresciuta all’interno del tessuto sociale del paese, grazie all’impegno del Comitato di Quartiere “San Quirico” in collaborazione con Pro Loco Luogosanto. Il programma della giornata prevede alle ore 18.00 la Santa Messa animata dal Coro Parrocchiale di Luogosanto e seguita da una processione religiosa tra le vie del quartiere. Alle ore 20.30 si terrà la cena tradizionale in piazza a base di pasta al sugo di carne, spezzatino con patate e vino rosso. La serata sarà resa ancora più speciale dalla musica del fisarmonicista Quirico Bacciu, per un’atmosfera conviviale e festosa, in perfetto spirito gallurese.

Infine, domenica 3 agosto a partire dalle 20.30, il Rione San Paolo si trasformerà in un’arena sotto le stelle grazie a Lu Palu di la Stélla, giunto alla sua 18^ edizione. Il palio luogosantese è molto più di una giostra equestre: è un rito collettivo, un’esplosione di identità, passione e spettacolo, che ogni anno richiama nella città mariana centinaia di spettatori. Organizzato dall’Associazione Culturale Lu Juali nel cuore del Rione San Paolo, il palio è riconosciuto come la prima giostra equestre in notturna della Sardegna. L’evento unisce la cultura cavalleresca tradizionale con la spettacolarità moderna, diventando un appuntamento attesissimo dell’estate gallurese. La gara consiste in una corsa a cavallo ad alta velocità durante la quale i cavalieri, che attraversano il paese tra applausi e incitazioni, devono infilare con precisione la spada in un piccolo anello sospeso, chiamato appunto “la stella” per aggiudicarsi l’ambito Trofeo “Santu Chilgu. L’ingresso è libero e non mancheranno street food e servizio bar.

Tre giorni da non perdere, per scoprire il cuore autentico della Gallura, tra fede, tradizioni e sapori sotto le stelle.