Live di Jota.Pê a Sennori, Cambio location causa condizioni meteo

A causa delle condizioni meteo il concerto di, programmato per domani,all’, è stato spostato al: apertura cancelli alle. Biglietti: 15 euro + d.p; residenti 8 euro + d.p.

Il programma della serata resta invariato. Ad opening act con Neia in un set ispirato alle sonorità brasiliane. A seguire l’attesissimo ed energetico live di Jota.Pê, che porterà sul palco il suo mix di soul, samba e groove. In chiusura il dj set di Los Picaflores de la Isla, per concludere la serata con ritmo e festa.

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino nel pre evento. La prenotazione è consigliata tramite Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/manage/events/1505964683909/tickets/2658819933

Bio

Jota.pe è un artista e produttore portoghese che fonde sonorità elettroniche con radici popolari lusitane e latinoamericane. Il suo linguaggio musicale contemporaneo, ricco di contaminazioni, lo ha portato a calcare importanti palchi internazionali. Il suo riconoscimento ai Latin Grammy Awards ne conferma la statura artistica e il potenziale attrattivo per un pubblico giovane e attento alle nuove scene musicali globali