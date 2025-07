L’Italvolley travolge la Polonia, azzurre di nuovo in finale di Vnl

LODZ (POLONIA) (ITALPRESS) – La seconda finale consecutiva, la terza in quattro anni. Come a Bangkok l’anno scorso, le azzurre dibattono 3-0 la Polonia e conquistano il pass per l’ultimo atto di Volleyball Nations League in programma domani (ore 20). L’Italia sfiderà il Brasile, che nella seconda semifinale ha battuto al tiebreak il Giappone (23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8). Per ora però le azzurre si godono l’ennesima prova di forza: 25-18; 25-16; 25-14 il punteggio finale di quella che è la 28esima vittoria consecutiva in match ufficiali.

La migliore realizzatrice è Egonu, che mette a referto diciassette punti. In doppia cifra anche Degradi (13) e Sylla (10). “Abbiamo giocato davvero molto bene – ha dichiarato il Ct azzurro Julio Velasco – ma la cosa più bella che è emersa da questa partita è la straordinaria mentalità mostrata da queste ragazze. Muro, difesa ma anche l’attacco di palloni difficili: possiamo dire che tutto ha funzionato. Ho visto attaccare palloni complessi senza alcun timore e anche le prestazioni individuali sono state eccellenti, sia di chi ha giocato dall’inizio sia di chi è entrato. Sono molto soddisfatto e felice per questa prestazione anche se adesso dobbiamo concentrarci in vista di domani. Saremo pronti per questa finale”.

Soddisfatta anche Alessia Orro: “Risultato incredibile quello che abbiamo raggiunto oggi – ha ammesso la palleggiatrice azzurra – abbiamo giocato bene rispetto al match con gli Usa mettendo a frutto il lavoro fatto negli ultimi giorni. Volevamo migliorare ciò che non era andato bene nei quarti ed oggi siamo state brave, credo non ci sia niente da dire”.

“Siamo molto felici del risultato che non è mai scontato – è il commento di Monica De Gennaro – giocavamo contro una squadra molto forte e che aveva il pubblico, a dir poco eccezionale, dalla sua parte. Siamo partite un po’ contratte nel primo set concedendo qualche errore per poi prendere ritmo giocando una grande partita soprattutto in muro difesa. Domani ci giochiamo un’altra finale e per noi è una grande soddisfazione, anche se dobbiamo restare con i piedi per terra”, le parole della veterana azzurra.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).