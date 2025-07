Lagarde “Tassi restano invariati, economia cresciuta più del previsto”

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave della BCE. L’inflazione si attesta attualmente al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Le informazioni in arrivo sono sostanzialmente in linea con la nostra precedente valutazione delle prospettive di inflazione. Le pressioni interne hanno continuato ad allentarsi, con una crescita salariale più lenta, riflettendo in parte i nostri passati tagli dei tassi di interesse. L’economia ha finora dimostrato una generale resilienza in un contesto globale difficile”. Così la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)