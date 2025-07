La Russa “Trump non è mai stato un punto di riferimento per la destra”

ROMA (ITALPRESS) – “Trump non è mai stato un punto di riferimento per la destra, come non lo è mai stato Biden che dava baci in fronte alla Meloni”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare. “Con il rappresentante del popolo americano democraticamente eletto l’Italia ha un rapporto di consolidata amicizia. Credo che il comportamento dell’Italia sia stato sempre identico”, aggiunge.