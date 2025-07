Kaiserslautern-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo in amichevole. La squadra giallorossa sfida oggi, sabato 26 luglio, i tedeschi del Kaiserslautern al Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern, dopo aver battuto, nel secondo test di questo precampionato, l'UniPomezia per 9-0. Ora il livello si alza, con gli avversari che miliatano in Zweite Bundesliga, ovvero nella Serie B tedesca. La partita è destinata quindi a dare indicazioni importanti a Gasperini, che aspetta ulteriori rinforzi dal mercato, dopo aver abbracciato l'attaccante irlandese Evan Ferguson, acquistato dal Brighton. La sfida Roma e Kaiserslautern andrà in scena oggi, sabato 26 luglio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:Kaiserslautern (3-4-1-2): Krahl; Heuer, Sirch, Elvedi; Asta, Sahin, Kunze, Wekesser; Ritter; Hanslik, Emreli. All. LieberknechtRoma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala. All. Gasperini Kaiserslautern-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn. — [email protected] (Web Info)