Indiscutibile successo per la seconda edizione de

La Collina del Gusto a Telti

Una folla soddisfatta ha vissuto la seconda edizione del “La Collina del gusto”, l‘appuntamento estivo organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Telti.

Il Premio Va…lentina2025

La serata, introdotta dall’Assessore Matteo Sanna, ideatore dell’evento e del “Premio Va… lentina”, si è aperta proprio con l’attribuzione del premio, giunto alla sua terza edizione, all’enologo Piero Cella, una vera autorità nel mondo del vino, dello studio e dell’evoluzione del comparto. Piero Cella, visibilmente emozionato, ha ricevuto la preziosa Tartaruga Nuragica, realizzata da Claudia Deiana, dalle mani della stessa artista. Il prezioso simbolo, donato all’amministrazione dall’artista, rappresenta la tartaruga nuragica, realizzata con la tecnica del Colombino, una tecnica antichissima e affascinante utilizzata fin dal neolitico sardo.

Il dibattito

Alla cerimonia ha fatto seguito un interessante dibattito fra addetti ai lavori, di fronte al pubblico numeroso che ha animato il cortile della biblioteca Columbano. Enrico Gaviano, giornalista, già storica firma de La Nuova Sardegna, oggi appassionato di vini e sommelier, ha interagito con Piero Cella, portando la discussione sulla qualità dei vini, sul concetto di Terroir, sulla difficoltà nel fare impresa e sul futuro del vino, sia in Sardegna sia in Italia. Con loro il Sindaco di Telti Vittorio Pinducciu, la presidente della Pro loco Marilena Suelzu e l’assessore Matteo Sanna, che ha posto l’accento sul percorso intrapreso dall’amministrazione nel valorizzare il prodotto vino, inserendo il Comune di Telti nel prestigioso elenco di comuni italiani che fanno parte delle “Città del vino”. Emozionante la consegna della bandiera delle “Città del vino” da parte del presidente nazionale dell’Associazione Angelo Rudica, accompagnato dal presidente regionale Giovanni Antonio Sechi, al sindaco di Telti. Un momento storico per il comparto vitivinicolo del territorio, che grazie a questo riconoscimento, acquisisce valore su scala nazionale. Telti, non solo patria incontrastata del mirto, ma ora, anche città del vino.

La Guida Vini Buoni d’Italia 2025

Gilberto Arru, giornalista noto per i suoi giudizi schietti e per una storia professionale ricca di riconoscimenti e collaborazioni prestigiose, ha dialogato con Maria Pintore, presentando al pubblico la “Guida Vini Buoni d’Italia 2025 ” del Touring club di cui è curatore da ben 13 edizioni. “La guida Vini Buoni D’Italia” è l’unica guida dedicata ai vini autoctoni, capace di raccontare anche il lungo viaggio nella tradizione dei vini.

Un dialogo capace di incuriosire il pubblico, che a presentazione finita, ha potuto degustare scegliendo fra gli oltre ottanta vini inseriti anche nella guida Vini Buoni d’Italia 2025. “ Sono grato a Gilberto, “ ha detto l’assessore Sanna, “ per il prezioso contributo che ha saputo dare all’evento in corso, che, senza la sua preziosa collaborazione, non avrebbe potuto avere il riscontro positivo che registriamo stasera “

Premio Tonino Ciceri

Anche per questa edizione l’arte ha fatto da contorno all’evento, con la prima edizione del premio Tonino Ciceri Estemporanea di Pittura, dal titolo “ Voci di Pietra, canti di terra”. Tanti i partecipanti , solo quattro finalisti e due vincitori .

A premiare i vincitori è stata l’emozionatissima figlia di Tonino Ciceri, Alessandra, giunta a Telti con buona parte della numerosa famiglia, per rendere omaggio all’iniziativa del comune di Telti; con lei in giuria anche Franco Amadori e Roberto Rossi. Ecco i vincitori:

1° – Salvatore Lupo

2° – Muraglia

Applausi e complimenti anche per i due quadri finalisti apprezzati dalla giuria

Annet

Aurelia Nudda, il cui lavoro raffigurante Vittorio Inzaina, sarà esposto durante la prossima edizione del Premio Vittorio Inzaina in calendario nei giorni 22-23-24 agosto.

Il buon cibo

Il porcetto alla brace cucinato come detta la tradizione gallurese, le Seadas addolcite dal miele tradizionale di Telti a cura del Comitato per i festeggiamenti di Santa Vittoria e il vino, consigliato dai professionisti dell’ONAV, ha arricchito la parte conclusiva della ricca serata.

Il mercatino degli artisti e la musica

Il Mercatino Artistico Artigianale, ha incuriosito e permesso scambi e incontri, la musica della Rassegna Musicale Jazz Live con il Melancholy Quartet in piazza Dante , lo spettacolo del fuoco di Artemide e la Viola di Marco Derosas in piazza Duomo, hanno accompagnato il pubblico fino a tardi .

L’amministrazione comunale di Telti guidata dal sindaco Vittorio Pinducciu, ringrazia tutti i volontari che hanno collaborato per rendere possibile questa seconda edizione de “La Collina del Gusto”, gli ospiti, la famiglia Ciceri, gli artisti che hanno partecipato e il pubblico. Un grazie speciale ai consiglieri Gian Mario Inzaina curatore e ideatore appassionato della parte sia artistica sia musicale e Gian Mario Laconi che ha seguito ogni passaggio dell’organizzazione.Grazie agli uffici comunali, alla proloco e alla sua attivissima presidente Marilena Suelzu e all’assessore Matteo Sanna, promotore, anima e cuore dell’evento.