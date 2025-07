Incidente sull’A4, sveglia l’unica sopravvissuta

(Adnkronos) – È sveglia e stabile l'unica sopravvissuta dello scontro sulla A4 che lo scorso 27 luglio ha visto la morte di quattro persone. La donna, ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano, è stata accompagnata a un lento e graduale risveglio e resta in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto tra Novara est e Marcallo Mesero, da cui si stacca lo svincolo per l’aeroporto di Malpensa. A causarlo un'auto in contromano guidata da un anziano, deceduto nello schianto insieme a tre occupanti dell'altro veicolo. — [email protected] (Web Info)