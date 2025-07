Inaugurata a Cabras la mostra fotografica “Gli Scalzi di Cabras” al Limòlo House 56 Green

Cabras, 25 luglio 2025 – È stata inaugurata ieri presso il suggestivo spazio del Limòlo House 56 Green di Cabras la mostra fotografica “Gli Scalzi di Cabras”, una selezione di opere realizzate da dieci autori che hanno partecipato al seminario di reportage antropologico condotto dal fotografo di fama internazionale Dario Coletti.

La Corsa degli Scalzi rappresenta un rito secolare, dove centinaia di uomini, scalzi e vestiti con il tradizionale saio bianco, percorrono di corsa, a piedi nudi, 7 chilometri da Cabras al santuario di San Salvatore di Sinis, trasportando la statua del santo patrono. Questo evento non è solo un atto di devozione religiosa, ma un’esperienza che incarna l’identità culturale e spirituale della Sardegna.

La mostra nasce come esito del workshop organizzato dall’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, svoltosi dal 29 agosto al 2 settembre 2024, in concomitanza con la Corsa degli Scalzi, uno degli eventi religiosi e culturali più intensi della tradizione sarda. Durante quei giorni, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di documentare, attraverso l’obiettivo fotografico, i momenti salienti della celebrazione, guidati da un approccio antropologico profondo e consapevole.

Le opere in mostra rappresentano un mosaico di sguardi personali e sensibili, capaci di restituire la complessità e la spiritualità della Corsa: il movimento dei corridori scalzi, il raccoglimento collettivo, i gesti antichi, i volti segnati dall’emozione e dalla devozione. Ogni autore ha saputo tradurre in immagini la propria interpretazione del rito, mantenendo uno sguardo rispettoso e narrativo.

Gli autori esposti che hanno partecipato al seminario Dyaphrama/Coletti sono:

Giorgio Puggioni, Maria Paola Cherchi, Maria Luisa Meloni, Giulio Casti, Sabrina Maccioni, Ilario Serci, Francesco Pibi.

Le loro fotografie offrono al pubblico un percorso visivo che alterna forza e delicatezza, documento e suggestione, raccontando non solo l’evento ma anche le persone e il contesto che lo animano.

La mostra resterà visitabile al Limòlo House 56 Green per tutta l’estate, con ingresso libero, offrendo un’occasione preziosa per scoprire un punto di vista unico sulla cultura sarda e su una delle sue manifestazioni più identitarie.

Con questa esposizione, si chiude idealmente il cerchio di un’esperienza formativa intensa, che ha saputo coniugare fotografia, antropologia e territorio, contribuendo a far crescere una nuova generazione di narratori visivi.

Limòlo House 56 Green – accoglienza dal cuore green

Limòlo è molto più di un luogo dove soggiornare: è un progetto di ospitalità consapevole, cultura del territorio e turismo responsabile. Un invito a vivere la Sardegna in modo diverso, autentico e rispettoso.

Il progetto nasce nel cuore del Sinis, ispirato all’identità architettonica delle case tradizionali in terra cruda, reinterpretate con sensibilità contemporanea. A firmare questo connubio tra tradizione e innovazione è il celebre architetto Luciano Pia, che ha donato agli spazi un’impronta unica, fatta di stile, comfort abitativo e basso impatto ambientale.

A Limòlo ogni dettaglio parla di armonia con il paesaggio, di bellezza sostenibile e di tempo ritrovato. È il luogo ideale per chi cerca un’esperienza lenta e significativa, dove il viaggio diventa scoperta, relazione, rispetto.

Situato a Cabras, il Limòlo propone un modo nuovo di abitare la Sardegna, che va oltre la vacanza o il viaggio di lavoro. Qui ogni dettaglio è pensato per connettere l’ospite con l’identità del luogo, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali. L’ospitalità è intesa come cura, come occasione per rallentare, osservare e vivere con consapevolezza.

La struttura si distingue per l’attenzione all’impatto ambientale e alla qualità dell’esperienza: materiali naturali, spazi condivisi e armonia con il paesaggio sono alla base della filosofia del Limòlo. Ogni soggiorno diventa così un’occasione per riflettere sul nostro modo di viaggiare e sul futuro che vogliamo costruire, ispirando pratiche quotidiane più sostenibili.

Limòlo è anche uno spazio aperto alla cultura e alla creatività: mostre, incontri, laboratori e iniziative legate al territorio si intrecciano con l’ospitalità, rendendolo un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica, etica e profondamente connessa con la Sardegna più vera.

Sabrina Maccioni, la fotografa gallurese che ha proposto la mostra

Sabrina Maccioni, che ha proposto questa iniziativa, è una fotografa sarda con base nel Golfo Aranci, specializzata in fotografia documentaria, di famiglia e maternità. Dopo una formazione in Economia e Management del Turismo, ha scelto di seguire la sua vocazione per la fotografia, trasformando la passione in un progetto professionale centrato sull’autenticità e sull’emozione.

Il suo stile si fonda su un approccio narrativo e spontaneo: predilige la luce naturale, i momenti non costruiti, l’ascolto e la relazione con i soggetti. Ogni scatto diventa così parte di un racconto visivo intimo e sincero, capace di restituire la verità delle relazioni e la bellezza del quotidiano.

Nel 2017 ha creato il blog Ride The Waves, un diario di viaggio e fotografia in cui unisce immagini e parole per condividere esperienze, itinerari e riflessioni legate al turismo responsabile e al vivere con lentezza. Con il tempo, il blog è diventato uno spazio di ispirazione per chi cerca uno sguardo profondo e rispettoso sui luoghi e sulle persone.

Sabrina collabora con famiglie, freelance, realtà turistiche e culturali, offrendo servizi di personal branding e reportage emozionali. Vive in stretta connessione con la natura, tra il mare della Sardegna, la passione per i viaggi lenti e una visione etica del suo lavoro. Il suo obiettivo è creare fotografie che parlino nel tempo e custodiscano la memoria dei momenti più veri.

Michele Vacca – sardegnareporter.it