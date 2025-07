In data odierna si segnalano 24 incendi occorsi sul territorio regionale

In data odierna si segnalano 24 incendi occorsi sul territorio regionale, dei quali 6 hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. La giornata è stata particolarmente impegnativa per l’apparato antincendio per la contemporaneità e la gravità degli incendi . Il più grave è stato l’incendio di Villasimius che sospinto dal fortissimo vento in breve ha raggiunto la spiaggia di Punta Molentis ha interessato numerose autovetture e ha richiesto l’evacuazione di bagnanti via mare. :

1 – Incendio boschivo in agro del Comune di Olbia, località St.zo Caddaghiu -IN BONIFICA-

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Olbia, coadiuvato dal personale del GAUF CFVA di Tempio e di quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Limbara e Ala’ dei Sardi (Super Puma).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, una squadra Agenzia Forestas del cantiere di Olbia-Vivaio Fausto Noce e dalle squadre di Volontari Olbia-Prot. Civ. sez. Era, Olbia-Gallura Gaia, Olbia-Capo Ceraso, Olbia-San Pantaleo.

2 – Incendio boschivo in agro del Comune di Gergei, località S. Salvatore -IN BONIFICA-

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Sorgono, S. Cosimo e Fenosu (Super Puma).

Sul posto intervengono cinque squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Isili-M.te Simudis, Villanovatulo-Sa Orta, Nurallao-Corte sa Tella, Barumini-Centro Urbano, Villanovatulo-Suergiu Lobau, una squadra di volontari Guasila-Protciv Guasila.

3 – Incendio boschivo in agro del Comune di Villacidro, località Cabriolo -IN CORSO-

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Villacidro, coadiuvati dal personale della Stazione di Guspini, GAUF CFVA Cagliari e quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Pula e Villasalto. E’ inoltre intervenuto un elicottero dell’Aereonautica Militare di base a Decimomannu.

Si è reso necessario il concorso aereo nazionale con l’intervento di 2 Canadair provenienti da Olbia.

Sul posto sono intervenuti i VVF di Guspini, i volontari di Villacidro-AVSAV, Pabillonis-Prociv, Segariu-Prociv, Gonnosfanadiga- Livas, Arbus-Avpc, Sardara-Avpc, Villamar-Prociv, due squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Guspini-Centro Urbano e Villacidro-Centro Urbano, dai Barracelli di Villacidro.

4 – Incendio boschivo in agro del Comune di Villasimius, località Riu Trottu -IN CORSO-

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Castiadas, coadiuvato dal personale della Stazione di Campu Omu e da quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Farcana e Fenosu (Super Puma). E’ inoltre intervenuto un elicottero dell’Aviazione Leggera dell’Esercito Italiano proveniente da Elmas.

Si è reso necessario il concorso aereo nazionale con l’intervento di 2 Canadair provenienti da Olbia.

Sul posto intervengono quattro squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Castiadas-Canale Omus e Villaputzu-Monte Gironi, Muravera-Senni, Villasalto-Base Eli Villasalto, una squadra di volontari Villasimius-CROV.

5 – Incendio boschivo in agro del Comune di Osilo, località Rio Badu Canu -IN CORSO-

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ploaghe, coadiuvato dal personale delle Stazioni CFVA di Ittiri, Nulvi, dal GAUF CFVA-Sassari e quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Bosa, Limbara e Alà dei Sardi (Super Puma).

Si è reso necessario il concorso aereo nazionale con l’intervento di 1 Canadair proveniente da Ciampino.

Sul posto intervengono due squadre dei VVF di Sassari, quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Osilo-S. Antonio, Ploaghe, Sassari-Lu Traineddu, Nulvi-UGB, due squadre di volontari: Sassari-Misericordia, Osilo-AVPC Osilese, i Barracelli di Osilo, Nulvi.

6 – Incendio boschivo in agro del Comune di Soleminis, località S’Arutta -IN CORSO-

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova,coadiuvato dal personale della Stazione di Cagliari e quello a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Sorgono e S. Cosimo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari, tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai-Sa Pira, Monastir-Santa Lucia, Burcei-Sa Tuvara, due squadre di Volontari Sinnai-MaSiSe, Quartu S.E.-Nos.