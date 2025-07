Imagomare, a Bari Sardo musica e video arte con Daniele Ledda, Felice Colucci ed Enrico Sesselego e Arte Esperienziale a Ilbono con Riccardo Mantelli

La trentacinquesima edizione di Rocce Rosse Blues prosegue a Lanusei (OG) nel segno della contaminazione e della ricerca sonora. Dopo le prime due intense serate nell’area spettacoli all’Istituto Salesiani – protagonisti Moses Concas, Eric Bibb, Irene Loche e The Kings of Blues -, domani sera (domenica 27 luglio) il festival virerà verso sonorità più urbane e contemporanee, affidando la scena a due tra le voci più originali della scena musicale isolana.

Il primo a salire sul palco, alle 21.30, sarà Nanni Gaias col suo progetto Chemical Groove, dove le radici jazz e soul si fondono con le pulsazioni dell’elettronica, del funk e dell’afrobeat, in un dialogo musicale che attraversa paesaggi metropolitani, vibrazioni digitali e impulsi tribali. Il poliedrico musicista di Berchidda – batterista, polistrumentista, producer, compositore e arrangiatore – ha saputo imporsi negli ultimi anni come una delle proposte più innovative della nuova scena urban europea, con una cifra stilistica precisa e in costante evoluzione, capace di unire rigore compositivo, groove danzante e profondità lirica. A Lanusei presenterà una selezione di brani tratti dal suo repertorio più recente, rielaborati per il contesto del festival in una chiave immersiva e viscerale, pensata per far dialogare la sua ricerca sonora con lo spirito della rassegna.

A seguire, sarà il turno del Bad Blues Quartet , formazione cagliaritana che ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nel panorama del blues moderno in Sardegna. Guidata dalla voce intensa e graffiante di Eleonora Usala, la band è composta da Federico Valenti alla chitarra, Carlo Biggio al basso e Frank Stara alla batteria. Il loro suono, sempre in equilibrio tra rispetto per la tradizione e desiderio di esplorazione, è stato recentemente immortalato nell’album “White Gloves”, prodotto dal grande Mike Zito. A Lanusei il quartetto porterà una scaletta carica di energia e passione, con brani originali che rielaborano il linguaggio blues in chiave attuale, filtrandolo attraverso suggestioni rock, soul e swing. Sarà un’esibizione calda e potente, capace di accendere il pubblico e confermare ancora una volta il talento e la maturità artistica di una delle realtà più apprezzate della scena isolana.

La serata di domani concluderà il trittico blues di questo fine settimana, ma non il cammino del festival, che tornerà a Lanusei il 2 agosto con l’attesissimo concerto di Cristiano De André , impegnato in un intenso omaggio al repertorio del padre Fabrizio, e proseguirà il 3 agosto con il viaggio sonoro e poetico di Vinicio Capossela . A seguire, l’8 agosto, toccherà a Paola Turci e Gino Castaldo raccontare “La rivoluzione delle donne“, mentre sabato 9 agostosalirà sul palco Jacopo Cullin , con il suo spettacolo teatrale “È inutile a dire!“. A chiudere questa edizione sarà poi, il 13 agosto, la serata tutta blues con Odd Blues e la star americana Zac Harmon , che con la sua band porterà in Ogliastra un carico di groove, tradizione e pathos.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per ciascuna serata del ciclo blues (25, 26, 27 luglio e 13 agosto), al prezzo di 15 euro, si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna , dove sono in vendita anche quelli per i prossimi grandi appuntamenti di Lanusei: Cristiano De André (2 agosto), Vinicio Capossela ( 3 agosto), Paola Turci e Gino Castaldo (8 agosto), e Jacopo Cullin (9 agosto).

Per aggiornamenti e informazioni consultare il sito ufficiale www.roccerosse.it e le pagine social: Facebook: @RocceRosseB | Instagram: @roccerosseblues_festival | YouTube: Rocce Rosse Blues