Il Verdi di Sassari stregato dal “belcanto” di “Notte d’Opera”

Tra gli obiettivi: creare una sinergia artistica duratura tra l’isola e il resto del mondo

SASSARI. Otto artisti internazionali e un vasto repertorio soprattutto belcantistico che ha toccato autori come Rossini e Donizetti, ma anche Mozart, Verdi e Leoncavallo, regalando emozioni e cercando di soddisfare i gusti del pubblico locale. Tra gli obiettivi principali: portare nel territorio sassarese un livello superiore di performance del canto lirico e, grazie all’ingaggio e all’accoglienza di molti talenti arrivati da diverse parti del mondo, creare un’importante e durevole sinergia con i loro colleghi sardi.

Il concerto “Notte d’Opera” andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Verdi di Sassari è stato molto apprezzato dal pubblico e dagli appassionati del genere. L’iniziativa organizzata dall’associazione Ars Aurelia come appuntamento del festival “Nessun dorma” 2025, ha portato sul palcoscenico artisti provenienti da Spagna, Francia, Russia, Cile e, naturalmente, dal territorio sardo, per un concerto che ha rappresentato il momento clou della masterclass realizzata a Sassari dal maestro Giulio Zappa, rinomato pianista e vocal-coach italiano tra i più amati a livello internazionale.

La scaletta della serata ha visto esibirsi le sassaresi Maria Grazia Colombino e Laura Delogu, la russa Laura Rogova, gli spagnoli Gonzalo Ruis e Rocio Faus, la francese Laura Bečeić e l’algherese Chiara Cabras, accompagnate al pianoforte dal maestro Zappa.

«L’ampio respiro internazionale dell’iniziativa sta permettendo alla Sardegna e a Sassari di rendersi un polo di formazione a livello internazionale – ha affermato la direttrice artistica Irene Dore – garantendo in tal modo una preparazione di altissimo livello e perfezionamento. Il festival si ripete ormai da due anni e siamo sicuri che diventerà una realtà stabile e solida».

Tra i presenti anche due personalità illustri del panorama lirico italiano, quali il direttore artistico del Teatro Regio di Torino, Cristiano Sandri, e il segretario artistico del Teatro Petruzzelli di Bari, Elena Rizzo, che sono intervenuti attivamente all’interno delle lezioni della masterclass, per dare i giusti consigli al fine di sviluppare al massimo le capacità di esecuzione.

Con Ars Aurelia sono coinvolte nel progetto la Cooperativa Teatro e/o Musica, l’associazione Contrapunctum e l’associazione di volontariato San Domenico Caniga. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Sardegna ed è inserita nel calendario del festival “Nessun dorma” 2025, che rientra nel circuito Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.