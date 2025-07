Il Campianatu 2023 di Tenute Campianatu, firmato dall’enologo Andrea Pala, è il miglior Vermentino della Gallura secondo Vinodabere 2026

Primo posto ex aequo con il punteggio di 100/100. Su oltre 700 etichette testate, solo tre vini hanno conseguito per i giudici la votazione massima. Nella classifica dei migliori Vermentino di Gallura anche altre 5 etichette dell’enologo Pala (Petra Bianca, Campianatu e Cumitasanna)

Il Vermentino di Gallura Superiore Campianatu 2023, firmato dall’enologo Andrea Pala per Tenute Campianatu, ha ottenuto il massimo riconoscimento nella Guida ai Migliori Vini della Sardegna 2026 a cura della testata giornalistica Vinodabere, classificandosi al primo posto ex aequo con il Ruinas del Fondatore 2022 di Depperu, tra i Migliori Vermentino della Gallura, con il punteggio di 100/100. Insieme ai due Vermentino, soltanto un terzo vino, un cannonau, su oltre 700 etichette testate, ha ottenuto il massimo dei voti.

Il Campianatu 2023 nasce da uve coltivate nella valle omonima, nel comune di Arzachena, a pochi chilometri dal mare, in un contesto paesaggistico e climatico unico: da un lato, il massiccio granitico del versante ovest protegge i vigneti dai venti del Maestrale; dall’altro, la foce del Rio San Giovanni e la riserva della Padula Saloni offrono equilibrio ambientale e biodiversità preziosa.

Nel bicchiere, il Campianatu 2023 regala un vero e proprio viaggio sensoriale: floreale di ginestra ed elicriso, balsamico di macchia mediterranea, agrumato di bergamotto, con freschezza vibrante e mineralità netta. Un sorso che ha conquistato la commissione di Vinodabere con la sua lunghezza, armonia e personalità, tanto da meritarsi la rara Standing Ovation.

«Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità», ha dichiarato Andrea Pala, enologo del progetto. «Campianatu è un vino che parla del suo luogo d’origine, della Gallura più autentica. È il risultato di un lavoro meticoloso in vigna e in cantina, ma anche di una profonda connessione emotiva con il territorio. Il premio di Vinodabere ci incoraggia a proseguire su questa strada fatta di qualità, identità e rispetto per la natura».

Tenute Campianatu continua così a farsi portavoce di una nuova generazione del Vermentino di Gallura, dove la precisione tecnica e la poesia del terroir si incontrano in un equilibrio raro e prezioso.

Nella classifica dei migliori Vermentino di Gallura secondo Vinodabere, anche altre 5 etichette dell’enologo Pala che entreranno a pieno diritto nella Guida dei migliori vini della Sardegna:

1) Vermentino di Gallura Témpus (macerato) 2023 – Petra Bianca (con il punteggio 99/100);

2) Vermentino di Gallura Superiore Junior 2024 – Tenute Campianatu (97,5/100);

3) Vermentino di Gallura Cumitasanna (94,5/100);

4) Vermentino Iolanta 2023 – Cumitasanna (96,5/100);

5) Vermentino di Gallura Superiore 2023 – Petra Bianca (97/100).