Il 31 luglio a Sassari la rassegna corale “Voci per i Candelieri”

Ritorna anche quest’anno uno degli appuntamenti più importanti del Festival delle Bellezze, la rassegna corale “Voci per i Candelieri”, nata con l’intento di diventare uno degli eventi che accompagnano Sassari alla Faradda del 14 agosto. Giovedì 31 luglio alle 20,30 nel chiostro del convento francescano di Santa Maria di Betlem si esibiranno: la Corale Studentesca “Città di Sassari” e l’Insieme Vocale Nova Euphonìa del maestro Vincenzo Cossu, con il loro repertorio tra sonorità della Sardegna, pop, classica, musica da cinema, spiritual e world music; la Polifonica Santa Cecilia, l’associazione corale attiva da più tempo in Sardegna che quest’anno celebra gli 80 anni di attività, diretta dal maestro Alessio Manca e con la direzione artistica di Matteo Taras; il Coro di Florinas, che si dedica prevalentemente alla musica polifonica tradizionale sarda, con particolare attenzione alla musica sacra e popolare, diretto dal maestro Giacomo Pintori; Rita Casiddu, cantante, interprete e insegnante sassarese, con oltre 30 anni di carriera musicale alle spalle tra canto lirico, cantautorato italiano, soul e black music degli anni ’70. Previsti gli interventi dell’Amministrazione Comunale di Sassari e del padre guardiano Salvatore Sanna per i Frati minori Conventuali di Santa Maria, nonché della dottoressa Anna Soro, referente per la Sardegna della Fondazione ARMR – Aiuti Ricerca Malattie Rare. “Voci per i Candelieri”, manifestazione patrocinata dal Comune, è inserita nel cartellone di “Sassari Estate 2025”.

Prosegue così il tour del Festival nel nord della Sardegna, in luoghi che ospitano eccellenze archeologiche, paesaggistiche e monumentali, che fanno da particolare scenario agli eventi musicali inseriti nel calendario della rassegna musicale promossa dall’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonìa (iscritta alla FERSACO) e ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2018. L’ottava tappa del Festival delle Bellezze 2025 arriva così in uno dei luoghi più legati alla storia di Sassari, il chiostro del convento di Santa Maria, con la fontana del Brigliadore, che ha garantito l’acqua a generazioni di sassaresi e che nelle scorse settimane è tornata all’attenzione dei media grazie ad alcune sorprendenti ricostruzioni documentali. Ma tutto il complesso di Santa Maria di Betlem è importantissimo per la città. È qui (da un paio di anni direttamente sul sagrato, nella piazza di fronte: la chiesa è ancora chiusa per lavori di restauro) che viene sciolto il Voto all’Assunta nella notte tra il 14 e il 15 agosto al termine della Discesa dei Candelieri, la festa più importante e sentita dai sassaresi.

La serata di giovedì sarà condotta da Manuela Muzzu. Fonica e service audio: Marco Pinna e Nova Euphonia; service luci: Pier Paolo Lubinu; Media partner: Sardinian Life, ISO IMAGE, SARdies; social management: Stefano Cherchi; foto: Vanni Azzu; staff sicurezza e antincendio: Bruno Piu e Mario Conconi; Croce Azzurra Santa Vittoria di Ossi; Green partner: Grimaldi Sardegna; direttore artistico: Vincenzo Cossu. L’ingresso sarà gratuito e consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

In agosto, come di consueto, il Festival delle Bellezze si ferma. Riprenderà il suo viaggio lunedì 1° settembre a Ploaghe.

Il Festival delle Bellezze è organizzato dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonìa e per il quarto anno consecutivo è inserito nel network Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Anche quest’anno si rinnova la Green partnership con Grimaldi Lines.

Organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all’economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.