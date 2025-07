Gregory Porter in concerto a Tharros martedì 29 luglio per il festival Dromos, e mercoledì è in arrivo Dee Dee Bridgewater con “We Exist!”

Prosegue in un crescendo di emozioni la ventisettesima edizione del festival Dromos, che dopo le affascinanti serate con Kurt Elling e gli Yellowjackets e con Jordan Rakei, si prepara ad accogliere, sempre a Tharros, altri due grandi protagonisti della musica internazionale.

Martedì 29 luglio, riflettori puntati dalle 21.30 su Gregory Porter per il terzo dei quattro appuntamenti organizzati nell’area archeologica in territorio di Cabras (OR) dal festival Dromos con il contributo e la collaborazione della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Mont’e Prama. Tra le voci più calde e carismatiche del jazz contemporaneo, il cantante statunitense si esibirà con una formazione affiatata che vede Tivon Pennicott al sax tenore, Chip Crawford al pianoforte, Ondrej Pivec all’organo Hammond, Jahmal Nichols al basso e Emanuel Harrold alla batteria.

Nato e cresciuto a Bakersfield, in California, Gregory Porter ha attinto ispirazione dal suono del Southern Gospel e dalla collezione di dischi di Nat King Cole di sua madre, elementi che hanno profondamente influenzato il suo stile. Dopo gli esordi nei jazz club di San Diego, ha studiato con una borsa di studio sportiva alla San Diego State University, si è trasferito a New York per dedicarsi completamente alla musica. Il suo talento ha trovato piena espressione nei primi due album, Water (2010) e Be Good (2012), entrambi candidati ai Grammy Awards. Ma è con il disco Liquid Spirit (2013), pubblicato dalla Blue Note, che Porter conquista il pubblico mondiale, vendendo oltre un milione di copie e guadagnandosi il primo Grammy come miglior album di jazz vocale. Il successo viene confermato tre anni dopo da Take Me to the Alley (2016), che gli vale il secondo Grammy. Seguono Nat King Cole & Me (2017), toccante omaggio al suo idolo, All Rise (2020), che segna un ritorno alla scrittura originale, e Still Rising (2021), raccolta di nuovi brani, duetti e successi. Nel 2023 pubblica il suo primo album natalizio, Christmas Wish. Oltre alla sontuosa carriera musicale, Gregory Porter ha condotto il podcast The Hang, in cui ha dialogato con amici e artisti di fama, e il programma di cucina The PorterHouse, nel quale ha condiviso ricette e tradizioni culinarie legate alla sua comunità e alla sua esperienza di vita.

Mercoledì 30 luglio completerà il poker di concerti nell’area archeologica di Tharros Dee Dee Bridgewater, regina del jazz mondiale e tre volte vincitrice del Grammy Award. L’artista americana presenterà We Exist!, un progetto tutto al femminile dedicato alle canzoni di protesta e al ruolo delle donne nella storia dell’attivismo.

I biglietti per i concerti di Gregory Porter e di Dee Dee Bridgewater sono disponibili sul sito ufficiale del festival (www.dromosfestival.it) e su Clappit.

Dopo Tharros, il cammino musicale di Dromos proseguirà toccando altri luoghi della provincia di Oristano con artisti come Eliades Ochoa, Raphael Gualazzi, Danilo Rea, Nubya Garcia, i Galliano, Zac Harmon, Adi Oasis, Emma-Jean Thackray, Gavino Murgia, Antonello Salis e Stanley Jordan, dando forma a una geografia sonora che attraversa culture, stili e continenti.

Ma intanto il festival Dromos ha vissuto ieri – lunedì 28 luglio – due diversi appuntamenti. A Cabras è stata protagonista la Seuinstreet Band, impegnata dalle 22 in una parata musicale nelle vie del centro storico a partire dal tardo pomeriggio. Nata nel 2019 dalle file della centenaria Banda Musicale “Gioacchino Rossini” di Seui, la Seuinstreet Band è la più grande formazione da strada della Sardegna, con una trentina di strumentisti – per lo più giovanissimi – provenienti dalla scuola della stessa associazione culturale. Unica nel suo genere, fonde generazioni e sonorità in uno spettacolo travolgente che attraversa i territori di funk, R&B, soul e jazz, accompagnato da coreografie spettacolari. La direzione è affidata ad Adriano Sarais e al docente di percussioni Francesco Oppes.

Sempre ieri (lunedì 28), ma a Oristano, si è conclusa, invece, la rassegna cinematografica “Faces of Hope”, realizzata in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA. Alle ore 21, nel Giardino di via Carpaccio (ingresso gratuito), è stato proiettato “The Specials – Fuori dal comune” (2019), film di Olivier Nakache e Éric Toledano che racconta una storia vera di inclusione, amicizia e giustizia sociale. A precedere la visione, il Julia Ensemble – con Raffaele Pilia alla chitarra classica e Antonio Pinna alle percussioni – ha offerto un raffinato preludio musicale tra minimalismo e improvvisazione.

La ventisettesima edizione del festival Dromos è organizzata dall’omonima associazione culturale con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Fondazione di Sardegna, Fondazione Mont’e Prama, Fondazione Parte Montis, Amministrazioni Comunali di Oristano, Cabras, Fordongianus, Marrubiu, Masullas, Neoneli, Nureci e Tadasuni, Ros’e Mari Farm & Greenhouse, e con la collaborazione di Arcidiocesi di Oristano, Monastero Santa Chiara di Oristano, Museo Diocesano Arborense, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, Music Academy Isili, Sa Marigosa, Mariposas de Sardinia, ViaggieMiraggi, Intramadu, Radio Popolare, Sardinia Coast to Coast, Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e Fondazione Oristano.

