Grande successo per la prima serata di Villacidro CulturArte

Dopo il successo della prima giornata proseguono questa sera, martedì 29 luglio, gli appuntamenti della rassegna Villacidro CulturArte: Emozioni tra cinema, musica, teatro e tradizione, un evento promosso dal Comune di Villacidro con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e Dello Spettacolo.

«Dopo un fine settimana drammatico – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comue di Villacidro Cristian Balloi – segnato dall’emergenza incendi, era fondamentale restituire a Villacidro un momento di spensieratezza e comunità. Con la prima serata di Villacidro CulturArte ci siamo riusciti: è stato un abbraccio collettivo, un segnale di ripartenza e resilienza».

“Villacidro CulturArte – continua Balloi – rappresenta un tassello fondamentale nella visione culturale e turistica che la nostra amministrazione sta portando avanti con determinazione. In questi ultimi tre anni abbiamo lavorato per promuovere Villacidro come destinazione viva e attrattiva, valorizzando eventi identitari come la Festa di San Sisinnio Martire, investendo nel turismo esperienziale con il progetto “DestinatiON” e sostenendo iniziative culturali e sportive di rilievo regionale e nazionale. Manifestazioni come “ViviVerde”, “Monumenti Aperti”, la SkyRace e il Lago di Corsa stanno contribuendo in modo concreto a far conoscere il nostro patrimonio naturale e architettonico, rafforzando l’identità del territorio e creando nuove opportunità per la comunità”.

La rassegna Villacidro CulturArte si è aperta lunedì 28 luglio. In Piazza XX Settembre, lo spettacolo “Uguale per tutti”, diretto da Ambra Pintore con la partecipazione della giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe, ha emozionato i presenti grazie a un’intensa narrazione tra parola e musica. Temi profondi come la condizione femminile, l’immigrazione e la solitudine sociale sono stati affrontati con sensibilità e potenza espressiva, accompagnati da suggestive musiche dal vivo. Un esordio sicuramente ben riuscito, che ha confermato lo spirito del festival: unire arte e impegno civile per raccontare, attraverso la cultura, la complessità del nostro tempo.

Questa sera invece, martedì 29 luglio, alle ore 21:00, il festival farà tappa nel suggestivo scenario del Parco di Lacuneddas con lo spettacolo “Cogas Blue’s – Racconti stregati in dodici battute”, proposto e curato dall’associazione culturale Artecetra.

Un esperimento teatrale e musicale che fonde due mondi apparentemente lontani: le leggende orali delle cogas – misteriose figure femminili della tradizione sarda, sospese tra stregoneria e antica sapienza – e il blues afroamericano, con la sua forza evocativa e il suo carico emotivo.

Tra racconti, suggestioni e musica dal vivo, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio intimo e ipnotico, dove la memoria popolare incontra i suoni del Mississippi. Uno spettacolo originale, capace di restituire nuova voce al patrimonio immateriale isolano, rivisitandolo in chiave contemporanea.

Domani, mercoledì 30 luglio, si chiuderà il ciclo di appuntamenti estivi di Villacidro CulturArte con un evento speciale e fortemente simbolico: la cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche. Per la prima volta, l’Amministrazione comunale di Villacidro premierà ufficialmente cittadini che si sono distinti per meriti in ambito lavorativo, scolastico, sportivo e sociale, in virtù di un regolamento recentemente approvato.

L’appuntamento è fissato alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare “Salvatore Angelo Spano”, luogo emblematico della vita pubblica cittadina, scelto per celebrare l’impegno, il talento e la dedizione al servizio della comunità. Un gesto che vuole valorizzare i buoni esempi e stimolare una partecipazione sempre più attiva alla crescita del territorio.