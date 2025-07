Gaza, Tajani “Israele comprenda che la situazione è inaccettabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto subito di porre fine alle ostilità, basta con i bombardamenti, gli attacchi alla popolazione civile, e vanno liberati immediatamente gli ostaggi israeliani che sono nelle mani dei terroristi”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani in merito alla situazione in Medio Oriente, a margine di un evento a Villa Madama. “Basta sofferenze dei civili, israeliani e palestinesi. Bisogna, poi, vedere come ricostruire la Palestina, come dare uno Stato al popolo palestinese. Ci sono troppi morti. Anche Israele deve comprendere che la situazione ormai è inaccettabile, perché non c’è giustificazione per ciò che sta accadendo”,

