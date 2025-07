Gaza/ Garroni (azione contro la fame): “Nessun luogo è più sicuro, la scelta è tra morire di fame o rischiare la vita nei punti di distribuzione”

– ““, denuncia

La situazione sul territorio è drammatica: il 100% della popolazione vive in condizioni critiche di insicurezza alimentare (IPC 3 o superiore[1]) e il 22% è già nella fase definita “catastrofe” (IPC 5). Le madri non riescono più ad allattare, l’acqua è contaminata o assente, e le cure nutrizionali sono sospese a causa della mancanza di accesso sicuro e delle continue evacuazioni forzate.

“Non esiste più un luogo sicuro in tutta Gaza – prosegue Garroni – e le persone si trovano sempre più spesso di fronte a una scelta disumana: morire di fame o rischiare la vita nei punti di distribuzione del cibo, che purtroppo si trasformano sempre più frequentemente in luoghi di morte. Solo nell’ultimo mese, oltre 875 persone sono state uccise mentre cercavano aiuti umanitari.”

Le attività umanitarie sono allo stremo: quasi tutte le scorte di cibo, acqua e medicinali sono esaurite o inaccessibili. Gli operatori sul campo segnalano che anche le riserve di carburante sono insufficienti, rendendo impossibile l’erogazione di acqua potabile, il funzionamento degli ospedali, dei centri nutrizionali e delle cucine comunitarie.

Azione Contro la Fame, presente a Gaza da oltre 20 anni, continua a operare in condizioni estreme. Solo a luglio ha distribuito acqua in diversi punti del territorio, fornito pasti caldi a migliaia di famiglie e garantito assistenza nutrizionale in 12 centri. Ma tutto questo rischia di fermarsi se non viene assicurato un accesso pieno, sicuro e continuativo agli aiuti umanitari.

“Chiediamo alla comunità internazionale di non voltarsi dall’altra parte. È il momento di agire: proteggere i civili, garantire il carburante e far entrare gli aiuti. Gaza non può sopravvivere un giorno di più in queste condizioni“, conclude Garroni.