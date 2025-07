Gaza, flash mob Avs con striscione a Montecitorio: “Ipocrisia uccide come la fame”

(Adnkronos) – Flash mob dei parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra oggi a Montecitorio per richiamare l'attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno esposto uno striscione sulla facciata della Camera con la scritta: "L'ipocrisia uccide come la fame". Un gesto simbolico per denunciare, spiegano, il silenzio e l'inazione della comunità internazionale di fronte alla tragedia in corso. "È una cosa che non capita tutti i giorni e che non deve accadere tutti i giorni perché questo è il Parlamento della Repubblica, è un luogo importante, ha una sua sacralità ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, di fronte al genocidio, all'orrore, allo sterminio, alla deportazione, alla pulizia etnica, al cinismo insopportabile del criminale di guerra Netanyahu e di fronte all'inaccettabile silenzio della comunità internazionale, al doppio standard, all'ipocrisia e alla complicità che ogni giorno diventa più pesante, siamo convinti che oggi tutto sia non solo legittimo, ma necessario", afferma Fratoianni parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Di fronte a questo buio della ragione, a questo buco nero dell'umanità tutto deve essere messo in campo – prosegue il leader di SI – dai gesti piccolissimi, dalle bandiere appese alle finestre, dalle manifestazioni, dalle mozioni parlamentari, dalle decine di interrogazioni parlamentari e ancora oggi lo faremo nell'ennesimo question time. Dove chiederemo al governo di Giorgia Meloni, che dice che non è il momento giusto per riconoscere lo Stato palestinese, quando arriva il momento giusto? Quando non ci sarà più un palestinese vivo o una casa in piedi?". "Di fronte a questa ipocrisia oggi è il momento in cui tutti e tutte si alzino in piedi, con schiena dritta, recuperino dignità e la pretendano da chi rappresenta le istituzioni del nostro Paese. Perché noi non ci stiamo a vedere il nostro Paese, la nostra Patria sì, questa parola di cui loro si riempiono la bocca ad ogni piè sospinto, trascinata nella vergogna di chi ha scelto la parte sbagliata e peggiore della storia". — [email protected] (Web Info)