Furti in due attività commerciali nel Cagliaritano, Arrestati a Sassari

Nella mattinata del 30 luglio 2025, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, in stretta collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato 3 uomini poiché ritenuti responsabili di 2 furti perpetrati con il metodo della c.d. spaccata in danno di 2 esercizi commerciali della Provincia di Cagliari.

In particolare i Carabinieri di Sassari, a conclusione di un’intensa attività d’indagine, hanno identificato gli autori del tentato furto commesso la notte di ieri ai danni di un supermercato sito a Pula. La rapida attività investigativa, condotta in sinergia con i colleghi della Compagnia Carabinieri di Cagliari, consentiva di appurare che i 3 uomini, con il volto celato da scaldacollo e cappelli, avevano prima frantumato la vetrata della porta d’ingresso dell’ipermercato impiegando un’autovettura risultata rubata, per poi tentare di asportare una cassaforte utilizzando alcune funi legate a un’altra vettura, non riuscendo però nel proprio intento e venendo costretti a darsi precipitosamente alla fuga.

Grazie agli approfonditi accertamenti eseguiti e all’analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza, i Carabinieri riuscivano ad identificare i malviventi che venivano rintracciati a Sassari a conclusione di meticolose ricerche a cui prendevano parte numerose pattuglie.