TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Sono contenta di aver superato i gironi con tutte vittorie. Sono serena e ho rotto il ghiaccio, domani scenderò in pedana con l’obiettivo di vincere una medaglia”. Così Rossella Fiamingo, tra le big dell’Italscherma ai Mondiali di Tbilisi. “Come nazione temo l’Ucraina ma in un Mondiale non si guarda in faccia a nessuno”, ha aggiunto la spadista catanese, due volte iridata nell’individuale.

mc/mca1