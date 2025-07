Esce il nuovo numero di Sardinia Magazine. Due formati per la nuova edizione della rivista di Fabio Usai

Moderna e curata, nei contenuti come nella grafica. Sardinia Magazine è in distribuzione nella sua versione rivista e aggiornata: una pubblicazione di pregio, a cadenza annuale, dedicata alla promozione della Sardegna in chiave turistica.

Ideata e diretta da Fabio Usai, l’anno prossimo festeggia i suoi vent’anni anni di attività. Un diario di viaggio, uno scrigno di immagini preziose per sognare a occhi aperti una terra costellata di attrattori turistici. Una rivista da conservare, collezionare, ma prima ancora sfogliare, per immergersi, pagina dopo pagina, tra le bellezze dell’Isola.

Per assaporare i suoi gusti, tra ricette di ieri e di oggi, scoprire le produzioni vitivinicole o lo straordinario patrimonio archeologico, artistico, storico, naturalistico, in un itinerario che abbraccia coste, entroterra, borghi, paesi, città. Una geografia disegnata da coste, colline, pianure, montagne. Sardinia Magazine racconta una terra da vivere all’aria aperta, tra sentieri per il trekking, pareti per l’arrampicata, spazi per gli sport outdoor. Scorrono poi le immagini di baie, calette e spiagge incantevoli, nuraghi, tombe dei giganti, menhir, grotte, pozzi sacri o le suggestive domus de Janas, tesori della preistoria, appena entrate nel patrimonio Unesco. A impreziosire la rivista è poi il contributo sull’enologia sarda, affidato a Gianni Lovicu, responsabile del settore viticoltura di Agris Sardegna.

“La rivista viene diffusa gratuitamente in 20.000 copie tra hotel 4 e 5 stelle, relais e resort esclusivi – spiega Fabio Usai – si rivolge a un pubblico internazionale, con una stima di lettori che supera le 60.000 unità per numero”. Uno strumento informativo per viaggiare attraverso racconti e fotografie di grande qualità e, allo stesso tempo, una preziosa pubblicazione da tenere in bella mostra in libreria o sul tavolino del salotto. “Quest’anno Sardinia Magazine si sdoppia- aggiunge Fabio Usai- esiste un formato standard, pratico

e uno maxi pensato per le hall di hotel e resort”. La rivista è dotata di qrcode multilingua per permettere attraverso la semplice scansione con uno smartphone di accedere ai contenuti della rivista nelle principali lingue del mondo attraverso una traduzione simultanea. “Una pubblicazione cartacea nell’era del digitale, per una lettura dai ritmi lenti, in relax – conclude Usai- ma non è l’unica formula per gustare la Sardegna. C’è anche la versione digitale, sempre gratuita”. www.sardiniamagazine.com/magazine-2025″.