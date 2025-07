Epatite C. Il 30 luglio partirà da Atzara lo screening che toccherà i 52 comuni dell’ASL di Nuoro

Il 30 luglio si svolgerà ad Atzara l’anteprima dello screening di prossimità dell’epatite C, totalmente gratuita in tutte le sue fasi.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla Direzione Strategica Aziendale dell’ASL 3, individuata dalla Regione Sardegna quale azienda capofila, per prevenire, eliminare ed eradicare il HCV (Hepatitis C Virus), attraverso l’avvio della campagna “ScreeniamoCi” lo scorso 30 giugno.

L’epatite cronica C è una patologia insidiosa che non dà alcun sintomo nelle fasi iniziali, ma è un’infezione pericolosa che può portare a cirrosi e tumore del fegato. Ad oggi esistono terapie efficaci e sicure che possono portare a guarigione in oltre il 95% dei casi: per questo è importante diagnosticarla precocemente.

Lo screening rappresenta il modo più semplice per individuare l’infezione da HCV: attraverso l’allestimento di un punto prelievo, sarà possibile sottoporsi al test direttamente nel proprio comune di residenza/domicilio.

«In qualità di ASL capofila a livello regionale – spiega il Commissario Straordinario Angelo Zuccarelli – per rendere il servizio accessibile a tutti, abbiamo voluto introdurre un modello organizzativo innovativo di medicina di prossimità che possa favorire l’adesione dei cittadini allo screening dell’epatite C, superando le barriere legate a viabilità, tempi di percorrenza e mezzi di trasporto. Proprio per le caratteristiche del territorio, l’anteprima del progetto si svolgerà nel Comune di Atzara».

«Stiamo lavorando in sinergia con le amministrazioni comunali – aggiunge la Responsabile del Centro Screening Roberta Bosu – per estendere l’iniziativa a tutti i 52 comuni dei Distretti Socio-Sanitari dell’ASL di Nuoro (Macomer, Nuoro, Siniscola e Sorgono). Grazie all’introduzione di un servizio di prossimità, non sarà più necessario spostarsi dal proprio comune per aderire, ma si potrà fare sotto casa. Prevediamo di partire con il tour all’inizio di settembre, quando verrà presentato il calendario completo».

Per i cittadini rappresenterà, inoltre, un’occasione per prendersi cura della propria salute, e anche per poter avere informazioni sugli altri 3 screening attivi nella ASL di Nuoro (prevenzione dei tumori della cervice uterina, del colon retto e della mammella).

Partecipare è molto semplice:

per i nati tra il 1969 e il 1989 è possibile contattare il Centro Screening al numero verde 800.20.80.84, all’indirizzo di posta elettronica [email protected], o compilando il form che si ottiene inquadrando il QRcode presente sulla locandina.

L’adesione agli screening è

Volontaria

Gratuita

Senza necessità di ricetta del medico curante.

“Abbattiamo le barriere che ci impediscono di raggiungere un mondo libero dall’epatite”

– World Hepatitis Day 2025.