Dromos: “Kurt Elling e Yellowjackets aprono il primo dei quattro concerti a Tharros con un viaggio nel jazz dei Weather Report”

Sarà la bellezza millenaria del sito archeologico di Tharros , nel territorio di Cabras (OR) , tra le onde del Sinis e le pietre di civiltà antiche, ad accogliere stasera ( sabato 26 luglio alle 21.30 ) il primo dei quattro grandi concerti organizzati nella città fenicia dal festival Dromos con il contributo e la collaborazione della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Mont’e Prama . Protagonisti della serata due nomi di altissimo profilo della scena jazzistica internazionale: il cantante statunitense Kurt Elling , acclamato per la sua voce calda e profondamente espressiva, e gli Yellowjackets , storica formazione fusion capace di attraversare generazioni di ascoltatori senza perdere un briciolo di freschezza.

A Tharros, Elling e Yellowjackets intrecceranno i rispettivi percorsi per dare vita a un omaggio raffinato e vibrante ai Weather Report, la leggendaria formazione che ha segnato una svolta nella storia del jazz elettrico. L’incontro tra la vocalità profonda e poetica del cantante di Chicago (vincitore di due Grammy), e il sound energico, articolato e ricercato della band americana, da quattro decenni sulla scena della fusion da protagonista (e anch’essa con due Grammy nel suo medagliere), promette un’esperienza immersiva: un viaggio sonoro fatto di groove serrati, lirismo improvvisato, sofisticate trame armoniche e riletture audaci di pagine fondamentali della storia musicale del Novecento. In scena ci saranno Bob Mintzer ai sassofoni, Russell Ferrante alle tastiere, Dane Alderson al basso elettrico e Will Kennedy alla batteria pronti a dialogare con la voce di Kurt Elling, che con il suo stile personale, caratterizzato da un lirismo contemporaneo e da un’ingegnosa scrittura, ha ampliato i confini del jazz vocale e ne ha arricchito il vocabolario.

Il concerto si annuncia come uno degli appuntamenti più significativi di questa edizione di Dromos. La serata sarà anche un’occasione per riscoprire l’eredità artistica di un gruppo come i Weather Report, veri e propri pionieri del jazz-rock. Fondata nel 1970 da Joe Zawinul e Wayne Shorter, in un periodo di straordinaria fertilità creativa intorno a Miles Davis, la band ha saputo fondere elementi del jazz modale, funk, elettronica e world music in un linguaggio nuovo, visionario e profondamente influente. Con una formazione in continua evoluzione e una spinta sperimentale mai doma, i Weather Report hanno tracciato una via che ancora oggi ispira musicisti in tutto il mondo. L’omaggio che prenderà forma domani a Tharros sarà quindi molto più di un semplice tributo: sarà un atto di gratitudine e rigenerazione, in cui la memoria del passato incontrerà la vitalità del presente per scrivere una nuova pagina di musica sotto le stelle del Sinis.

I biglietti per le singole serate e l’abbonamento per l’intero pacchetto di quattro sono disponibili attraverso il sito ufficiale del festival (www.dromosfestival.it) e tramite la piattaforma Clappit.

Notizie, aggiornamenti e informazioni su prevendita e prezzi dei biglietti sono disponibili sul sito www.dromosfestival.it, sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos. La segreteria del festival risponde al numero di telefono 0783 31 04 90, al numero Whatsapp 334 80 22 237 e all’indirizzo email [email protected].

La ventisettesima edizione del festival Dromos è organizzata dall’omonima associazione culturale con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio –, Fondazione di Sardegna, Fondazione Mont’e Prama, Fondazione Parte Montis, Amministrazioni Comunali di Oristano, Cabras, Fordongianus, Marrubiu, Masullas, Neoneli, Nureci e Tadasuni, Ros’e Mari Farm & Greenhouse, e con la collaborazione di Arcidiocesi di Oristano, Monastero Santa Chiara di Oristano, Museo Diocesano Arborense, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, Music Academy Isili, Sa Marigosa, Mariposas de Sardinia, ViaggieMiraggi, Intramadu, Radio Popolare, Sardinia Coast to Coast, Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e Fondazione Oristano.

Michele Vacca – sardegnareporter.it