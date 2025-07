Denatalità, Sabbadini: “I bisogni delle donne sono stati sottovalutati”

(Adnkronos) – Linda Laura Sabbadini, statistica e già direttrice Istat, nel corso del convegno "Generazioni in mutamento", organizzato a Scilla dalla Fondazione Magna Grecia, ha ribadito l'importanza di adottare politiche a favore delle donne. "Noi abbiamo un numero di figli desiderati che è 2, ma di figli fatti 1. Questo deve far riflettere. Forse la denatalità è stata sottovalutata, come sono stati sottovalutati i bisogni delle donne, alle quali non è stata data una risposta, che dovevano essere gli investimenti sulle politiche delle agevolazioni per i genitori, anche per i padri, che potrebbero aiutare di più, se gliene venisse data la possibilità", ha detto. "La Germania ad un certo punto stava peggio di noi, ma hanno cercato di recuperare. Nel nostro Paese non c'è stato neanche il tentativo di recuperare sulle politiche di condivisione – ha continuato – C'è uno stato di arretratezza della nostra politica che non ha capito quanto sia importante investire sulle donne, tant'è che siamo ultimi in Europa per natalità e delle donne italiane la metà non lavora". "Nel momento in cui le cose non si affrontano diventano croniche: con il passare degli anni i nati diminuiscono e diminuiscono anche le donne che faranno figli – ha concluso – Questo è il prezzo che si paga per non aver adottato politiche a favore delle donne". — [email protected] (Web Info)