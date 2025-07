Dazi Usa, oggi l’incontro Trump-von der Leyen: faccia a faccia in Scozia nel golf club del tycoon

(Adnkronos) – Si terrà domani oggi pomeriggio – alle 16.30 ora locale, le 17.30 in Italia – l'incontro in Scozia tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyenper parlare dell'accordo sui dazi tra Ue e Usa in vista della scadenza del 1 agosto. A renderlo noto è stata ieri sera la Casa Bianca nell'aggiornamento dell'agenda di Trump, arrivato venerdì in Scozia. L'incontro si terrà alTurnberry Golf Club, di proprietà del presidente. Ad anticipare la notizia dell'incontro era stata von der Leyen, dopo una "proficua telefonata" con Trump, con cui "abbiamo concordato di incontrarci domenica" prossima "in Scozia, per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle solide". A Bruxelles si spera nel via libera del presidente all'accordo preparato dai negoziatori, Maros Sefcovic per l'Ue e Howard Lutnick e Jamieson Greer per gli Usa, che si fonda essenzialmente sull'imposizione di dazi del 15% da parte degli Stati Uniti sulle importazioni dall'Ue, con alcune eccezioni. L'intesa sui dazi Usa-Ue potrebbe quindi essere vicina. "C'è il 50% di possibilità di raggiungere accordo con l'Ue", ha affermato intanto venerdì scorso il presidente americano, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca proprio poco prima della sua partenza per la Scozia, per poi precisare che le possibilità in realtà sarebbero "sono inferiori al 50%" non senza ricordare, però, che il Giappone aveva possibilità a suo dire ancora inferiori finché non ha deciso di "aprire" la sua economia a quella degli Usa. Un accordo tra l'Ue e gli Usa sarebbe invece "a portata di mano", almeno secondo l'Ue che nel frattempo ha approvato contromisure che scatteranno il 7 agosto prossimo se non verrà nel frattempo siglata un'intesa sui dazi. Come ha spiegato ancora una volta von der Leyen nei giorni scorsi, "vogliamo una soluzione negoziata con gli Stati Uniti", ma finché non verrà raggiunta, "tutti gli altri strumenti restano sul tavolo". Le contromisure Ue – come si apprende da fonti diplomatiche europee – prevedono dazi sull’import dagli States fino al 30%, per un totale di 93 miliardi di euro. Dei 27 Stati membri, solo l’Ungheria ha votato contro, gli altri 26 a favore. La visita di Trump in Scozia durerà in totale quattro giorni, con spostamenti nei suoi resort di Turnberry e Aberdeen, e include un incontro con il premier britannico Keir Starmer. La Casa Bianca ha definito il viaggio una "visita di lavoro", ma il programma prevede anche impegni legati a interessi imprenditoriali del presidente, tra cui l'inaugurazione di un nuovo campo da golf intitolato alla madre, Mary Anne MacLeod, originaria dell'isola di Lewis. Durante il soggiorno, incontro anche con il primo ministro scozzese John Swinney. Le associazioni imprenditoriali, tra cui i produttori di whisky, auspicano – secondo Bbc – che la visita possa servire a ottenere nuove concessioni tariffarie per l’export scozzese verso gli Stati Uniti. L’agenda non include incontri con Re Carlo III, che riceverà ufficialmente il presidente e la First Lady Melania Trump in occasione della visita di Stato prevista per settembre. La visita avviene a pochi giorni dall’entrata in vigore di nuovi dazi americani fino al 50% su decine di Paesi, inclusi Canada, Messico e Unione Europea, mentre il Regno Unito resta tra i pochi partner ad aver concluso un’intesa commerciale bilaterale con Washington. Sul piano della sicurezza, l'operazione messa in campo è imponente. Sono stati rafforzati i controlli negli aeroporti di Aberdeen e Prestwick con zone di volo limitate e strade chiuse nei pressi dei resort. Per oggi sono previste, inoltre, manifestazioni di protesta ad Aberdeen e Edimburgo organizzate dal collettivo "Stop Trump". —internazionale/ [email protected] (Web Info)