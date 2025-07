Dazi, Salvini “Questa Commissione Ue problema per le imprese italiane”

ROMA (ITALPRESS) – “Aspettiamo di leggere tutti i dettagli, quello che è certo, che a prescindere da Trump e dai dazi, questa Unione Europea e questa Commissione europea sono un problema per le imprese italiane ed europee, penso ai disastri combinati dal green deal ideologico”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della riunione del consiglio di amministrazione Stretto di Messina Spa. “In attesa di capire se e come incideranno i dazi di Trump”, ha aggiunto, “possiamo, da italiani, prendere che l’Europa cambi delle regole che stanno mettendo fuori mercato le nostre imprese. Leggo che tanti, soprattutto a sinistra, contestano la Von der Leyen, la Lega non l’ha mai votata”.

xc3/sat/mca1