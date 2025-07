Daniele Ledda e Clavius in “Ai confini del Mediterraneo”

Un viaggio sonoro ai confini dell’analogico e del digitale: Daniele Ledda con lo strumento “Clavius” approdano nella spiaggia di Porto Pino, conosciuta per la sabbia bianchissima, è una degli scorci più suggestivi della natura mediterranea e angolo di improvvisazione e incontri musicali. Così, il musicista e compositore sardo prosegue, con il suo strumento Clavius, il tour tra i paesaggi incantati della Sardegna.

Dopo aver conquistato il pubblico del Festival Isole che Parlano di Palau, con il concerto nella rinomata Cala Martinella, aver condiviso il palco con il celebre chitarrista internazionale Paolo Angeli al Conservatorio di Cagliari e dopo l’illuminante trasferta al Conservatorio di Tbilisi in Georgia, Ledda si prepara a tornare sotto il cielo stellato dell’Isola, nella serata di sabato 9 agosto – ore 20, prima spiaggia di Porto Pino – fronte Nautica 2000.

In questa cornice di acque cristalline e dai colori suggestivi, l’artista cagliaritano ci renderà protagonisti di un’esperienza sensoriale, con Clavius: la famiglia di strumenti auto-costruiti ideata da Ledda, ispirato dal concetto di pianoforte preparato di John Cage. Tra i tasti e le corde di questi strumenti innovativi, Ledda esplorerà il delicato equilibrio tra suono analogico e digitale, dando vita a un dialogo vibrante tra tradizione e innovazione, tra natura e tecnologia.

L’incontro fortuito con il CCN di Sant’Anna Arresi, noto per la sua vivace ricerca artistica e la capacità di superare i confini dei suoni mediterranei, ha dato vita a questa straordinaria collaborazione. Guidato dal presidente e direttore artistico Roberto Atzori, il CCN di Sant’Anna Arresi rappresenta uno dei poli più dinamici e innovativi del panorama culturale del Sulcis. Insieme all’Associazione Ticonzero, attiva da oltre 30 anni nel territorio cagliaritano e particolarmente impegnata nella musica sperimentale ed elettronica, con il Festival Signal Reload, questa sinergia mira ad aprire nuove frontiere sonore.

Un duetto che celebra la sperimentazione e la contaminazione, un’occasione per ascoltare e vivere la musica in nuove forme, tra suoni ancestrali e impulsi digitali. Scoprire nuove sonorità che svelano il confine tra le radici più profonde e il futuro della musica.

L’ARTISTA – Daniele Ledda è un artista sonoro, docente e ricercatore che vive e lavora in Sardegna. Docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Cagliari, dal 2018 è direttore dell’Associazione Ticonzero. La sua ricerca si nutre del rapporto tra musica, arti visive e filosofie contemporanee, creando ambienti sonori per mostre e installazioni, oltre a numerose composizioni per danza e performance. Attivo come solista e in vari gruppi, collabora con artisti di fama internazionale e si distingue per la capacità di fondere il suono con la visione, l’ascolto con la parola, dando vita a esperienze sensoriali uniche ed evocative. Oltre a Clavius uno dei suoi principali progetti è Snake Platform, un sistema di improvvisazione guidata nato nel 2012.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!