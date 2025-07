Dal 2 agosto al 7 settembre al via il XVI ARTango&Jazz Festival

Dal 28 agosto in scena lo spettacolo “Tango meets Jazz”, con il sax di Federico Mondelci, il bandoneonista Fabio Furia, il vibrafono Giacomo Riggi, il pianoforte di Marco Schirru e la partecipazione del quintetto d’archi Anton Stadler. Il 7 settembre arriva l’Orchestra Tipica di Tango

Dopo mesi di grande attesa, e dopo il grande successo della passata edizione, dal 2 agosto al 7 settembre in alcune delle location più suggestive del Sud Sardegna e non solo, riparte la sedicesima edizione di ARTango&Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

“ARTango è il risultato di una passione che si rinnova ogni anno: quella per il tango, inteso non solo come musica, ma come linguaggio dell’anima. È un invito all’incontro, alla fusione tra culture, generazioni e linguaggi “ -afferma il direttore artistico Fabio Furia-. “In un tempo frammentato, la musica ci ricorda che siamo ancora capaci di ascoltarci; è un ponte tra generazioni, culture, stili. In questa edizione portiamo ancora più energia e voglia di condivisione. Sarà un festival vivo, coinvolgente che travolgerà l’anima dei presenti perché il tango è libertà, improvvisazione, racconto: e Artango lo celebra in tutte le sue forme”, ha concluso Furia.

Il sipario sulla rassegna concertistica si alzerà sabato 2 agosto a Gonnesa presso il suggestivo scenario di Pozzo Baccarini. Alle 21.30 salirà sul palco il duo formato da Luisa Sello e Gianni Fassetta (flauto e fisarmonica), per un concerto dal titolo “Amarcord”.

Prima dell’evento sarà possibile raggiungere il sito partecipando ad un’escursione a piedi a cura di Janas Escursioni(attività a pagamento). Per info e prenotazioni: 3519667593.

Per raggiungere il luogo del concerto sarà obbligatorio usufruire del servizio navetta il cui costo è compreso nel biglietto, con partenza dal punto ristoro di Bindua (fronte Bindua bar). Inoltre, prima del concerto il pubblico è invitato alla degustazione enogastronomica in collaborazione con i vini della Cantina Aru e i produttori locali.

La rassegna concertistica proseguirà domenica 3 agosto nello scenografico Anfiteatro Passeggiata Sottotorre di Portoscuso. Alle 22 saliranno di nuovo sul palco Luisa Sello e Gianni Fassetta che col flauto e la fisarmonica incanteranno il pubblico con il concerto “Tristango”.

ARTango&JazzFestival sarà a Portoscuso anche il 18 agosto presso la storica Tonnara Su Pranu dove alle 22 il Duo Pianistico a 4 mani di fama internazionale, formato da Paolo e Aurelio Pollice terrà il concerto “Il giro del mondo in 80 giorni”.

A partire dal 28 agosto e fino al 30, arricchirà la XVI edizione della rassegna concertistica una nuova produzione Anton Stadler, lo spettacolo “Tango meets Jazz”, con il sassofonista Federico Mondelci, uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, il bandoneonista, compositore e direttore artistico del Festival Fabio Furia, il vibrafono, musicista e compositore Giacomo Riggi, il talentuoso pianista Marco Schirru e con la straordinaria partecipazione del quintetto d’archi Anton Stadler.

Tango meets Jazz rappresenta un concerto unico, che fonde tango e jazz in una combinazione rara ed entusiasmante. Un tributo al grande compositore Astor Piazzolla e a due grandi solisti, Gary Burton e Gerry Mulligan.

Lo spettacolo andrà in scena nei comuni di Gonnesa (28 agosto, Nuraghe Seruci), Sarroch (29 agosto, Parco di Villa Siotto) e Narcao (30 agosto, Villaggio Minerario Rosas). I tre spettacoli avranno inizio alle 21.30.

In occasione del concerto del 28 agosto, al termine dello stesso, il pubblico è invitato alla degustazione enogastronomica in collaborazione con i produttori locali.

Il sipario sulla sedicesima edizione di ARTango&Jazz Festival calerà domenica 7 settembre con un evento originalissimo e straordinario. Ad Iglesias, presso la Miniera di San Giovanni (Piazzale d’ingresso grotta S. Barbara), alle ore 21 andrà in scena il concerto “Dreaming Buenos Aires”, con l’Orchestra Tipica di Tango composta dal bandoneonista Fabio Furia e gli allievi dell’Orchestra Tipica di Tango del Conservatorio di Cagliari.

INFO E PRENOTAZIONI

Per assistere ai concerti è prevista la prenotazione obbligatoria per i concerti del 29 e 30 agosto sul sito www.associazioneantonstadler.com. Per info: [email protected].

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne il 2 e il 28 agosto e il 7 settembre. Il costo del biglietto singolo per i concerti del 2 e del 28 agosto è di 2 euro (servizio navetta e degustazione inclusa), mentre il costo del biglietto per il concerto del 7 settembre è di 15 euro.

ARTango&Jazz festival è finanziato dal Ministero della Cultura e realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Comune di Iglesias, Gonnesa, Narcao, Portoscuso, Sarroch, Portovesme s.r.l., in collaborazione con Janas Escursioni, Cantina Aru, Pozzo Baccarini, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali).