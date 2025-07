Codici: bene multa Antitrust a Marion, fondamentale difendere i consumatori da televendite ingannevoli

L’associazione plaude alla sanzione di 3 milioni di euro contro Emme Group e rinnova l’impegno nella lotta alle pratiche commerciali scorrette.

L’associazione Codici esprime piena soddisfazione per la sanzione di 3 milioni di euro irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla società Emme Group Spa, titolare del marchio Materassi Marion, per una articolata pratica commerciale scorretta ingannevole e aggressiva nell’attività di promozione e vendita di materassi a marchio Marion. Il procedimento avviato dall’Antitrust ha visto l’impegno anche di Codici in qualità di associazione segnalante.

“Accogliamo con grande favore questa decisione dell’Antitrust contro le pratiche scorrette di Materassi Marion – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. La società, attraverso informazioni ingannevoli relative al prezzo, alla convenienza del prodotto pubblicizzato ed alla presenza di incentivi fiscali, durante frequenti telepromozioni trasmesse dai principali canali televisivi nazionali e locali, ha indotto i consumatori a fissare un incontro a domicilio con l’agente/venditore Marion”.

Come evidenziato dall’Autorità, nella successiva visita a domicilio, gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori, in alcuni casi anziani, anche tramite affermazioni ingannevoli o denigratorie su caratteristiche e tempi di consegna dei materassi oggetto delle telepromozioni, ad acquistarne altri a prezzi molto più elevati. Questo comportamento ha consentito alla società Emme Group di vendere un numero significativamente maggiore di materassi ad un costo superiore anche di 3mila euro rispetto a quelli oggetto delle televendite, pubblicizzati a prezzo scontato.

Tornando alle televendite, l’Antitrust ha rilevato che veniva indicato sempre un prezzo promozionale ed un elevato sconto rispetto a un prezzo pieno, o valore di mercato, barrato che non risulta mai applicato. Inoltre, non veniva indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, pur trattandosi di offerte promozionali. Dalle verifiche effettuate dall’Agcm è emerso, inoltre, che la condotta della società si è realizzata durante il 2024, ma anche le recenti modifiche apportate alle comunicazioni pubblicitarie non sembrano aver sanato i profili di contestazione rilevati.

“Questo provvedimento dimostra ancora una volta l’efficacia dell’Autorità nel contrastare comportamenti che ledono gravemente i diritti dei consumatori – sottolinea Giacomelli –. Il caso Marion rappresenta un esempio emblematico di come alcune aziende possano sfruttare le vulnerabilità dei consumatori, particolarmente degli anziani, utilizzando tecniche aggressive durante le televendite e successivamente nelle visite domiciliari. Ci auguriamo che questa sanzione rappresenti un deterrente significativo per tutte quelle aziende che potrebbero essere tentate di adottare comportamenti simili. Dal canto nostro rinnoviamo l’impegno quotidiano nella difesa dei diritti dei consumatori. Continueremo a vigilare attentamente sui comportamenti delle aziende – conclude il Segretario Nazionale di Codici – ed a collaborare con tutte le autorità competenti per garantire un mercato più giusto e trasparente”.

L’associazione Codici invita i consumatori, in particolare coloro che hanno subito pratiche simili da parte di aziende che operano con televendite e visite domiciliari, a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità. Prestare particolare attenzione ai prezzi barrati che non corrispondono mai ai prezzi realmente praticati, diffidare di sconti eccessivi e non farsi convincere da venditori aggressivi durante le visite a casa è la raccomandazione di Codici. È possibile contattare l’associazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo [email protected].