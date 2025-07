“Ciao Ozzy”, a Milano l’omaggio degli Who

(Adnkronos) – Gli Who omaggiano Ozzy Osbourne in occasione della data milanese del loro tour 'The Song Is Over'. Poco prima dello show al Parco della Musica sui maxi schermi è stata proiettata una foto del frontman dei Black Sabbath scomparso oggi con i denti da vampiro, con tanto di ali da pipistrello e la scritta 'ciao Ozzy'. "Questa prima canzone è per Ozzy, Dio lo benedica" hanno detto dal palco prima di intonare 'I Can't Explain'. — [email protected] (Web Info)