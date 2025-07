Cagliari, Sospeso un pub pizzeria per lavoro in nero

Nella giornata del 23 luglio 2025, un controllo congiunto dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area metropolitana di Cagliari, della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari ha portato alla sospensione dell’attività di una pizzeria-pub del capoluogo sardo.

Durante l’ispezione, sono stati trovati 4 lavoratori completamente “in nero” su un totale di 9 impiegati: tre camerieri, di cui due donne, e un aiuto-cuoco, tutti privi di regolare contratto e copertura assicurativa.

Superata la soglia del 10% di irregolarità, gli ispettori hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, con l’aggravante di recidiva per violazioni analoghe negli ultimi cinque anni. Oltre al blocco dell’attività, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.

Per i lavoratori irregolari verranno inoltre applicate quattro maxi-sanzioni per lavoro sommerso: due fino a 3.900 euro ciascuna, e due fino a 7.800 euro, in quanto relative a cittadini stranieri privi di un valido permesso di soggiorno, mentre la Polizia locale ha proceduto con provvedimenti di propria competenza.